Сомнолог дала рекомендации для улучшения качества сна

Хороший и качественный сон очень важен для нашего организма, ведь он помогает восстановить силы и улучшает самочувствие. Сомнолог София Черкасова изданию Nation News рассказала, как можно улучшить качество сна.

По мнению эксперта, нужно обязательно обращать внимание на матрас, на котором вы спите. Желательно выбирать матрас с ортопедическими свойствами, который будет правильно распределять давление и не проваливаться под весом тела. Также нужно очень тщательно подходить к выбору постельного белья.

"Важно, чтобы белье дышало, чтобы оно осуществляло теплообмен и впитывало влагу. Под эти критерии попадает огромное количество материалов, в том числе смешанных. Например, очень распространены хлопок, лен, бамбуковое белье. Шелковое белье — самое дорогое и самое полезное, но кто-то его субъективно не любит, поскольку оно скользкое", — советует Черкасова.

Также сомнолог рекомендует отказаться от подушек с ватными наполнителями, так как этот материал не гигиеничен. Лучший вариант здесь, по мнению эксперта, это подушка средней высоты — от 8 до 14 сантиметров. На такой подушке меньше всего изгибается шея и не искривляется ось позвоночника.

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