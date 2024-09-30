Сладкое улучшает работу мозга: правда ли это

Сладкое, в частности, сахар, является неотъемлемой частью нашего рациона. Однако его влияние на работу мозга вызывает много дискуссий среди ученых. Исследования показывают, что сахар может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для когнитивных функций. Портал "Комментарии" сообщает, опираясь на данные двух авторитетных медицинских организаций, как именно сахар влияет на мозг.



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Положительное влияние сахара на мозг

Сахар, а точнее глюкоза, является основным источником энергии для мозга. По данным Гарвардской медицинской школы, мозг использует примерно половину всей поступающей из сахара энергии. Глюкоза необходима для поддержания нормальной работы нейронов и выработки нейромедиаторов, обеспечивающих связь между клетками мозга. Недостаточное количество глюкозы может привести к нарушению когнитивных функций, таких как память, внимание и обучение.

Исследования также показывают, что кратковременное повышение уровня глюкозы может улучшить когнитивные функции. Например, использование глюкозы перед выполнением сложных задач может повысить производительность и улучшить память. Это объясняется тем, что мозг нуждается в большей энергии во время интенсивной умственной деятельности.

Негативное влияние сахара на мозг

Однако чрезмерное потребление сахара может иметь серьезные негативные последствия для мозга. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждают, что высокий уровень сахара в крови может повреждать кровеносные сосуды мозга, что приводит к снижению поставок кислорода и питательных веществ в мозговые клетки. Это может повлечь за собой проблемы с памятью, мышлением и даже привести к развитию сосудистой деменции.

Кроме того, чрезмерное потребление сахара связано с повышенным риском развития диабета, также негативно влияющим на мозг. Диабет может привести к гипогликемии (низкого уровня глюкозы в крови), что вызывает потерю энергии для мозговой деятельности и ухудшение когнитивных функций. Длительный диабет может вызвать атрофию мозга и развитие сосудистых заболеваний, что еще больше усложняет работу мозга.

Поэтому можно отметить, что сахар может и помочь, и нанести значительный вред. Главное – соблюдать меру.

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