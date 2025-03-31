Сколько калорий вы действительно сжигаете во время силовых упражнений: эксперт раскрыл реальные данные

Многие люди считают силовые тренировки эффективным способом быстрого похудения и сжигания калорий. Фитнес-трекеры часто демонстрируют высокие показатели потраченных калорий после часа работы с весом. Но сколько калорий мы сжигаем во время таких тренировок?

Фото: из открытых источников

На самом деле, во время самой тренировки сжигается не так много калорий, как можно было бы подумать, особенно по сравнению с кардио-нагрузками. Например, человек весом 70 кг может потратить от 200 до 400 калорий в час силовой тренировки.

Этот показатель зависит от ряда факторов:

Интенсивность

Тренировки с большими весами, более короткими перерывами между подходами и включением сложных упражнений (например, приседания, сословная тяга, жим лежа), активирующие большие мышечные группы, сжигают больше калорий.

Вес и мышечная масса

Люди с большим весом и развитой мускулатурой тратят больше энергии на выполнение одинаковых упражнений.

Продолжительность тренировки

Чем длиннее тренировка, тем больше калорий расходуется (хотя интенсивность может снижаться).

Тип упражнений

Изолированные упражнения как сгибание на бицепс сжигают меньше калорий по сравнению с базовыми многосуставными упражнениями.

Если сравнивать с бегом, плаванием или интенсивными аэробными упражнениями, где в час можно сжечь 500-700 калорий и более, результаты силовых тренировок могут показаться скромными. Но почему они все же важны для метаболизма?

EPOC и мышечная масса

Главное преимущество силовых тренировок в контексте сжигания калорий заключается не только в процессе тренировки, но и в том, что происходит после него.

Эффект "дожигания" (EPOC)

После интенсивной силовой нагрузки организм нуждается в дополнительной энергии для восстановления: для ремонта мышечных волокон, пополнения гликогеновых запасов, нормализации температуры тела и гормонального баланса. Этот процесс, известный как Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC), может длиться от нескольких часов до 24-48 часов после тренировки. В это время метаболизм остается повышенным, и калории сжигаются еще в течение определенного периода даже в состоянии покоя. Чем интенсивнее тренировка, тем больше и длиннее будет эффект EPOC.

Как уже писали "Комментарии", беговая дорожка может показаться простым и безопасным методом тренировки, но многие люди допускают ошибки, снижающие эффективность занятий. Эксперты назвали восемь важных аспектов, на которые следует обращать внимание, чтобы получить максимальную пользу от тренировок.