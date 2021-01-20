Синдром Смит-Магенис - какие последствия для здоровья влечет за собой аномалия в 17-ой хромосоме человека

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Седлецкая Татьяна
Помните, что раннее вмешательство может иметь большое
значение.
Хромосомы. Фото: GettyImages
Синдром Смит-Магенис вызван отсутствием небольшого
участка 17-ой хромосомы или изменениями и аномалиями в гене 17-ой хромосомы. Такое
генетическое изменение происходит во время зачатия. Синдром Смит-Магенис обычно
не является унаследованным и встречается достаточно редко — примерно 1 из 25
000 человек (одинаково влияет на мальчиков и девочек).
У детей с синдромом Смит-Магенис также часто
диагностируется расстройство спектра аутизма, расстройство гиперактивности
дефицита внимания, обсессивно-компульсивное расстройство и расстройства
настроения.
Признаки
и симптомы синдрома Смит-Магенис
Физические
характеристики:
- широкое квадратное лицо с
глубоко посаженными глазами, полными щеками, выступающей нижней челюстью,
сплющенным мостиком носа и глазами, смотрящими в разных направлениях
(косоглазие);
- низкий мышечный тонус;
- невысокий рост;
- изогнутый позвоночник (сколиоз);
- хриплый голос;
- близорукость;
- плоскостопие.
Когнитивные
признаки:
- отставание в развитии;
- умственная неполноценность;
- задержка речи.
Поведенческие
признаки:
- проблемы со сном, например, дети
могут спать днем и бодрствовать ночью;
- истерики;
- проблемы с агрессией;
- тревожность;
- трудности концентрации внимания;
- склонность к преднамеренным травмам;
- тенденция многократно
обниматься;
- снижение чувствительности к
боли и температуре;
- трудности с питанием, с
предпочтением мягких продуктов.
Раннее
медицинское вмешательство для детей с синдромом Смит-Магенис
На сегодняшний день не существует никакого лечения
синдрома Смит-Магенис, но раннее медицинское вмешательство может кардинально изменить
текущую ситуацию. Благодаря услугам раннего вмешательства вы можете работать со
специалистами здравоохранения для лечения симптомов вашего ребенка,
поддерживать своего ребенка, улучшать его практические результаты и помогать
ему полностью реализовать свой потенциал. Команда профессионалов, вовлеченных в
поддержку вас и вашего ребенка, может включать в себя педиатров, психологов,
логопедов, физиотерапевтов, профессиональных терапевтов и учителей узкопрофильного
образования.
Ранее "Комментарии" писали о последствиях, которые влекут
за собой алкоголь и сигареты во время беременности.
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