Алкоголь, сигареты и беременность – какие последствия у данного тандема

Бокал вина или сигарета — часть социальной жизни многих женщин. Но если вы беременны, все, что вы принимаете в свое тело, достигает и вашего ребенка. Алкоголь и сигареты могут навредить вашему малышу, поэтому важно изменить свои привычки.

Курение во время беременности. Фото: oum.ru

Конечно, наилучшее время для этого – до того, как начать пытаться забеременеть. Мозг ребенка и другие органы начинают развиваться еще до того, как вы осознаете, что беременны. Но даже если вы уже ожидаете малыша, вы можете уменьшить риски, избавившись от пагубных привычек уже сегодня.

Когда вы пьете, алкоголь проходит через плаценту к вашему растущему плоду. Поскольку организм развивающегося ребенка расщепляет алкоголь намного медленнее, чем взрослый, уровень алкоголя в крови плода может повыситься намного выше, чем у его матери, и будет оставаться повышенным дольше. Ущерб от этого может быть длительным и тяжелым — от умственной отсталости до повреждения сердца.

Глоток алкоголя нанесет неисправимый вред?

Не поддавайтесь желанию сделать небольшой глоток, потому что исследование показало, что употребление алкоголя даже в небольших количествах также может быть вредным. Даже небольшое, но регулярное потребление может нанести вред мозгу и нервной системе развивающегося плода, а иногда даже приводит к алкогольному синдрому плода, отличительными чертами которого являются микроцефалия (аномально маленькая голова), умственная отсталость и врожденные пороки сердца.

Как курение может повлиять на ребенка

Курение почти удваивает риск рождения ребенка с низким весом и с серьезными проблемами со здоровьем. Никотин, окись углерода и воздействие смол может отрицательно повлиять на рост и легкие ребенка. Курение может привести к преждевременным родам и неонатальным осложнениям. Курение родителей увеличивает риск развития у ребенка различных врожденных дефектов, включая расщелину губ, расщепление нёба и косолапость.

Курение – привычка, от которой следует отказаться минимум за 6 месяцев до планируемой беременности.

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