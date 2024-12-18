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Симптомы плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать

Сон является жизненно важным для физического и психического благополучия

18 декабря 2024, 09:40
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Автор:
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Кравцев Сергей

Если у вас есть по крайней мере три из следующих 10 проблемных форм поведения перед сном, вам следует обратиться к врачу, чтобы проверить ваши гормоны. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на New York Post.

Симптомы плохого сна, которые вы никогда не должны игнорировать

Сон. Фото: из открытых источников

Десять привычек плохого сна: вы просыпаетесь между 3 и 4 часами утра. Вам снятся кошмары. Чрезмерное потоотделение. Тревожные мысли перед сном. Боль в плече, шее или запястье, когда вы просыпаетесь. Чувство усталости целый день. Переворачивание. Скрежет зубами ночью. Перегрев в постели. Вы истощены, когда просыпаетесь. 

Возникает логический вопрос: что делать с плохим сном? Ответ на этот вопрос просто: регулярные физические упражнения, меньше кофеина, борьба со стрессом и здоровое питание могут помочь снизить уровень кортизола. Именно высокий уровень кортизола, основного гормона стресса в организме, может мешать вам иметь полноценный здоровый сон. Повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса, высокому кровяному давлению, потере мышц, перепадам настроения, повышенному риску диабета и проблемам со сном.

Врачи советуют съесть перед сном греческий йогурт, арахисовое масло и банан.

Небольшой перекус, богатый белком, может помочь выровнять уровень сахара в крови и способствовать лучшему сну. Если вы подозреваете, что у вас синдром Кушинга, редкое расстройство избытка кортизола, которое характеризуется увеличением веса, отечным лицом и слабыми мышцами, вам следует немедленно обратиться к врачу.

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