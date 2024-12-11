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Эти продукты категорически запрещено употреблять при проблемах с зубами

Какие распространенные продукты могут значительно ухудшить состояние зубов

сегодня, 05:30
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Кречмаровская Наталия

Здоровье зубов является важной составляющей всеобщего здоровья человека. Проблемы с зубами могут возникать по разным причинам, включая неправильное питание. Некоторые продукты могут значительно ухудшить состояние зубов, способствуя развитию кариеса, эрозии эмали и других стоматологических проблем, сообщает портал "Комментарии".

Эти продукты категорически запрещено употреблять при проблемах с зубами

Иллюстративное фото

Сладости, особенно кислые конфеты, являются одними из самых плохих продуктов для зубов. Они содержат большое количество сахара, способствующего образованию зубного налета. Кислые конфеты также содержат кислоты, которые могут разъедать эмаль зубов, делая их более уязвимыми к кариесу.

Хлеб и другие продукты из белой муки могут быть вредными для зубов. Во время жевания хлеб превращается в клейкую массу, которая застревает между зубами и способствует образованию кариеса. Выбирайте цельнозерновые продукты, содержащие меньше сахара и не столь быстро расщепляющиеся на простые сахара.

Алкогольные напитки могут вызвать сухость во рту, что снижает количество слюны. Слюна помогает смывать остатки пищи и нейтрализовать кислоты, производимые бактериями во рту. Недостаточное количество слюны может привести к более быстрому развитию кариеса и другим стоматологическим проблемам.

Газированные напитки, даже диетические, содержат кислоты, которые могут разъедать зубную эмаль. Кроме того, они способствуют образованию зубного налета, что может привести к кариесу.

Цитрусовые фрукты, такие как лимоны, апельсины и грейпфруты содержат большое количество кислот, которые могут разъедать эмаль зубов. Хотя эти фрукты богаты витаминами, их чрезмерное употребление может привести к эрозии эмали и повышенной чувствительности зубов.

Сухофрукты, такие как изюм и курага, содержат большое количество сахара и очень липкие. Они могут оставаться на зубах длительное время, способствуя развитию кариеса. Если вы любите сухофрукты, обязательно тщательно чистите зубы после их употребления.

Картофельные чипсы содержат крахмал, который во время жевания превращается в сахар. Этот сахар может застревать между зубами и способствовать образованию кариеса. Кроме того, чипсы часто остаются на зубах длительно, что увеличивает риск развития стоматологических проблем.

Ранее портал Комментарии сообщал, из-за недостатка каких витаминов портятся зубы.




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