Шевелся под кожей: у женщины вытащили 9-сантиметрового паразита (ФОТО)

Жительница Луцка пришла на прием к специалисту — офтальмологу, потому что долгое время чувствовала, что в набухшем веке под кожей в участке глаза двигалось что-то неизвестное. Обследование показало, что там был большой паразит. Привел к появлению гельминта укус комара. Об этом сообщает "Радио Трек".

Паразит жил в области глаза женщины из Луцка (фото: radiotrek.rv.ua)

Пациентка рассказала медику о своих тревогах и панике, потому что под глазом постоянно что-то двигалось. Причина тревоги – 9-сантиметровый паразит, которого достали в медицинском учреждении во время хирургического вмешательства. Эту процедуру луцкие медики выполнили быстро и своевременно, ведь паразит мог мигрировать в другой участок лица.

Луцкий медик Юрий Валецкий рассказал, что горожанка не путешествовала в экзотические страны, где мог бы произойти такой случай. Вызвал эту экзотическую проблему укус комара, который перенес заразу из крови домашнего любимца. То есть передал волынянке.

После операционного вмешательства специалист дал совет отнести паразита в лабораторию, чтобы там определили его пол.

Потому что самка такого паразита может выпустить в кровь личинки, что будут ухудшать самочувствие человека, в организме которого поселились.

Чтобы эти проблемы предупредить и полностью уничтожить гельминты в организме больной, медик должен порекомендовать обязательно употреблять специальные препараты, которые обезвреживают появление паразитов в организме.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у трех человек в Украине нашли редкую болезнь . Кроме коронавируса, украинцы могут подвергнуться еще одному опасному недугу, возбудителями которого являются обычные комары. Она называется дирофиляриозом. Трое жителей украинской столицы теперь его лечат.

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