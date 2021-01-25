Сердечные шумы у новорожденных - норма или патология?

Когда кровь малыша проходит через камеры, клапаны и крупные сосуды сердца, оно издает определенные звуки. Сердечный шум и функциональные шумы в сердце у новорожденных — это дополнительный звук, который может выслушиваться в любой фазе сердечного цикла, чаще всего в промежутке между первым и вторым тоном. Обычно он обусловлен слишком быстрым или турбулентным характером внутрисердечного кровотока.

Новорожденный. Фото: balala.com.ua

Сердечный шум не означает, что у вашего ребенка слабое сердце или какие-либо другие проблемы со здоровьем. В зависимости от того, что это за шум, он может быть вибрационным или грохочущим, жужжащим, свистящим, булькающим и т.д. В большинстве случаев этот шум диагностируется как "невинный", "функциональный", "нормальный" или "безвредный" сердечный шум. Функциональные сердечные шумы у детей не требуют никакого лечения и обычно уходят сами по себе.

Иногда шум возникает из-за того, что кровь течет быстрее или перекачивается сердцем в больших количествах, чем это происходит обычно. Такое состояние наблюдается у ребенка с высокой температурой, с анемией или со сверхактивной щитовидной железой. Шум также может быть результатом чего-то структурного, что не влияет на функционирование сердца. В этом случае звук может исчезать по мере развития тела ребенка, а его грудная стенка утолщается.

Если ваш ребенок новорожденный и у него есть сердечный шум, врач должен определить, являются ли эти шумы "переходными" – то есть сердце малыша меняется в результате изменения окружающей среды.

"Ненормальные" сердечные шумы

Диагноз "ненормального", "органического" шума сердца означает, что сердце ребенка может иметь структурную неравномерность, которая требует медицинской помощи. Это может быть врожденный дефект сердца, например, узкий или протекающий клапан, узкая артерия или даже незакрытое отверстие в сердце.

Если проблема обнаружена, лечение может включать в себя постоянный контроль сердечного ритма или операцию по коррекции структурного дефекта. Многие структурные дефекты незначительны и не нуждаются в лечении, так как не влияют на функционирование сердца.

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