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Семь вещей, которые нужно сделать до 10 утра

Эти вещи помогут настроиться на позитивную волну

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Тяжело просыпаться утром, особенно, когда за окном дождь и слякоть. Но есть несколько эффективных способов, которые помогут настроиться на позитивный лад, взбодриться и сделать день более продуктивным. Что это за методы? Об этом рассказало издание Elle.

Семь вещей, которые нужно сделать до 10 утра

Выпейте стакан воды

После пробуждения стоит пополнить свой водный баланс, поэтому выпейте стакан обычной воды, можно с добавлением лимона или имбиря. Вода запустит в организме обменные процессы и поможет взбодриться.

Зарядка вместо Instagram

Едва открыв глаза многие люди берут в руки телефон и открывают социальные сети. Вы тоже в их числе? Если да, тогда прекратите это делать. Лучше потратьте эти 10-15 минут на что-то полезное, например, на зарядку.

Заправьте постель

Намного приятнее приходить вечером в чистую и убранную постель, чем после тяжелого рабочего дня еще заниматься уборкой. 

Подумайте о чем-то хорошем

Чтобы день получился удачным, нужно с утра дать себе правильную психологическую установку. Подумайте о чем-то хорошем, поставьте себе приятную цель и старайтесь на протяжение дня отгонять от себя весь негатив. 

Послушайте любимую песню

Поднимите себе настроение с помощью любимых песен. Их можно слушать во время зарядки или принятия душа, главное — расслабьтесь и получите удовольствие!

Съешьте завтрак

Не отказывайтесь от утреннего приема пищи, ведь он наполняет организм энергией и придает бодрости. Если желания утром стоять у плиты совсем нет, тогда готовьте завтрак с вечера. Вы так еще и сэкономите время на сборы.

Улыбнитесь первому человеку, которого увидите

Может утром вы выглядите не как самый добрый и счастливый человек, то нет лучшего способа поднять себе настроение, чем улыбнуться первому человеку, которого увидите. Это может быть ваша семья, друзья, соседи или случайный прохожий — сделайте свой и еще чей-то день ярче.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины стоит принимать утром.


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