Семь вещей, которые нужно сделать до 10 утра

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Светлана Шкурупий
Тяжело просыпаться утром, особенно, когда за окном дождь и слякоть. Но есть несколько эффективных способов, которые помогут настроиться на позитивный лад, взбодриться и сделать день более продуктивным. Что это за методы? Об этом рассказало издание Elle.
Выпейте стакан воды
После пробуждения стоит пополнить свой водный баланс, поэтому выпейте стакан обычной воды, можно с добавлением лимона или имбиря. Вода запустит в организме обменные процессы и поможет взбодриться.
Зарядка вместо Instagram
Едва открыв глаза многие люди берут в руки телефон и открывают социальные сети. Вы тоже в их числе? Если да, тогда прекратите это делать. Лучше потратьте эти 10-15 минут на что-то полезное, например, на зарядку.
Заправьте постель
Намного приятнее приходить вечером в чистую и убранную постель, чем после тяжелого рабочего дня еще заниматься уборкой.
Подумайте о чем-то хорошем
Чтобы день получился удачным, нужно с утра дать себе правильную психологическую установку. Подумайте о чем-то хорошем, поставьте себе приятную цель и старайтесь на протяжение дня отгонять от себя весь негатив.
Послушайте любимую песню
Поднимите себе настроение с помощью любимых песен. Их можно слушать во время зарядки или принятия душа, главное — расслабьтесь и получите удовольствие!
Съешьте завтрак
Не отказывайтесь от утреннего приема пищи, ведь он наполняет организм энергией и придает бодрости. Если желания утром стоять у плиты совсем нет, тогда готовьте завтрак с вечера. Вы так еще и сэкономите время на сборы.
Улыбнитесь первому человеку, которого увидите
Может утром вы выглядите не как самый добрый и счастливый человек, то нет лучшего способа поднять себе настроение, чем улыбнуться первому человеку, которого увидите. Это может быть ваша семья, друзья, соседи или случайный прохожий — сделайте свой и еще чей-то день ярче.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины стоит принимать утром.
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