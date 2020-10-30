Семь вещей, которые нужно сделать до 10 утра

Тяжело просыпаться утром, особенно, когда за окном дождь и слякоть. Но есть несколько эффективных способов, которые помогут настроиться на позитивный лад, взбодриться и сделать день более продуктивным. Что это за методы? Об этом рассказало издание Elle.

Выпейте стакан воды

После пробуждения стоит пополнить свой водный баланс, поэтому выпейте стакан обычной воды, можно с добавлением лимона или имбиря. Вода запустит в организме обменные процессы и поможет взбодриться.

Зарядка вместо Instagram

Едва открыв глаза многие люди берут в руки телефон и открывают социальные сети. Вы тоже в их числе? Если да, тогда прекратите это делать. Лучше потратьте эти 10-15 минут на что-то полезное, например, на зарядку.

Заправьте постель

Намного приятнее приходить вечером в чистую и убранную постель, чем после тяжелого рабочего дня еще заниматься уборкой.

Подумайте о чем-то хорошем

Чтобы день получился удачным, нужно с утра дать себе правильную психологическую установку. Подумайте о чем-то хорошем, поставьте себе приятную цель и старайтесь на протяжение дня отгонять от себя весь негатив.

Послушайте любимую песню

Поднимите себе настроение с помощью любимых песен. Их можно слушать во время зарядки или принятия душа, главное — расслабьтесь и получите удовольствие!

Съешьте завтрак

Не отказывайтесь от утреннего приема пищи, ведь он наполняет организм энергией и придает бодрости. Если желания утром стоять у плиты совсем нет, тогда готовьте завтрак с вечера. Вы так еще и сэкономите время на сборы.

Улыбнитесь первому человеку, которого увидите

Может утром вы выглядите не как самый добрый и счастливый человек, то нет лучшего способа поднять себе настроение, чем улыбнуться первому человеку, которого увидите. Это может быть ваша семья, друзья, соседи или случайный прохожий — сделайте свой и еще чей-то день ярче.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие витамины стоит принимать утром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!