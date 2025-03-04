Секреты долголетия от 100-летнего мужчины, который до сих пор водит автомобиль

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Кравцев Сергей
100-летний Джозеф Каминити ходит в спортзал чаще, чем многие люди его возраста. Он занимается пять дней в неделю с распорядком, который включает кардиотренировки и тяжелую атлетику. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Today".
100-летний Джозеф Каминити. Фото из открытых источников
Каминити живет отдельно со своей 98-летней женой и ежедневно по утрам ездит в фитнес-клуб в Бристоле, штат Коннектикут. Его тренировка длится приблизительно час.
По его словам, своей долгой жизни он обязан именно спорту.
Мужчина говорит, что люди, когда его видят, не могут поверить в его возраст.
Родившись в 1924 году в Западной Вирджинии, Каминити был частью большой семьи, в которой было восемь детей.
Он присоединился к Корпусу морской пехоты США, когда ему было 17 лет, и участвовал во Второй мировой и Корейской войнах.
Ветеран пережил битву за Иводзиму, которая произошла 80 лет назад, и наблюдал за поднятием флага США на острове.
Позже Каминити десятилетиями работал над изготовлением подшипников для подразделения General Motors в Коннектикуте. Они с женой прожили в браке 78 лет.
У столетнего жителя почти нет проблем со здоровьем, он никогда не болел раком или сердечными заболеваниями. Кстати, его родители и некоторые из его братьев и сестер дожили до 90-х годов. У него есть один живой брат и сестра, которой 92 года.
Главный совет для долголетия от Каминити – двигайтесь. Джозеф очень активен и ходит в спортзал с детства. Сейчас он посещает спортзал каждое утро с понедельника по пятницу. Он ходит на беговой дорожке 30-40 минут, затем использует тренажеры для укрепления мышц ног, рук и других частей тела.
Он заканчивает тренировку, лежа на гидромассажной кровати, чтобы расслабиться.
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