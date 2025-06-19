Секрет японского долголетия: они добавляют это ко всему и живут 100 лет

Япония уже много лет остается одной из стран с большим количеством долгожителей. Многие исследователи связывают это не только с генетикой или образом жизни, но и традиционной кухней. Один из главных ее секретов – это мисо-паста. Этот продукт японцы добавляют почти в каждое блюдо.

Мисо-паста. Фото из открытых источников

Что такое мисо-паста

Мисо-паста – это продукт, полученный путем ферментации сои, соли и зерновых культур с помощью закваски коджи, содержащей грибки Aspergillus oryzae. Процесс изготовления длится несколько месяцев, во время которых смесь созревает в керамических или деревянных бочках. Именно благодаря длительной ферментации паста приобретает насыщенный аромат и характерный вкус умами, что делает ее популярной основой для многих блюд.

Полезные свойства мисо-пасты

Источник пробиотиков

Мисо богато пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Это делает пасту схожей по полезности на наши традиционные ферментированные овощи, например квашеную капусту.

Полноценный белок и клетчатка

Соевая основа пасты обеспечивает организм белком высокого качества, а клетчатка способствует длительному ощущению сытости и улучшает работу пищеварительного тракта.

Антиоксиданты для защиты организма

Мисо содержит антиоксиданты, борющиеся с вредными свободными радикалами, которые ускоряют старение и вызывают оксидативный стресс.

Польза для сердца

Регулярное употребление мисо помогает снизить уровень "плохого" холестерина, регулировать уровень глюкозы в крови и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Защита от онкологических заболеваний

Исследования показывают, что мисо-паста, особенно ферментированная более 180 дней, способна снизить риск развития рака печени и молочной железы на 50%. Также мисо уменьшает вероятность рака легких и желудка.

В кулинарии мисо-пасту используют как универсальный продукт. Ее добавляют в супы, заправки в салаты, маринады для мяса или тофу, соусы и овощные блюда. Этот продукт особенно ценят веганы и вегетарианцы, ведь обогащает вкус блюд и заменяет животные белки.

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