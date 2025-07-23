Секрет долголетия раскрыт: одно упражнение, которое поможет прожить 100 лет

Физическая активность давно признана основой здорового образа жизни. Однако, как утверждают эксперты, некоторые упражнения не просто улучшают самочувствие – они реально способствуют долголетию. При этом важно выбирать нагрузки, которые не вредят организму, особенно с возрастом.

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Специалисты по физиотерапии считают, что ежедневная ходьба – это лучшее упражнение для поддержания здоровья. Она укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение, сохраняет подвижность суставов, не создавая излишней нагрузки. По словам физиотерапевта Лекса Гонсалеса, ходьба также развивает баланс и координацию – особенно важно в зрелом возрасте.

Гонсалес даже называет ходьбу "шестым жизненно важным показателем", наряду с давлением, пульсом, дыханием, температурой тела и уровнем кислорода в крови. Она проста, не нуждается в дополнительном оборудовании и доступна каждому.

Вместе с ходьбой важно совмещать и другие типы активностей. Физиотерапевт Карен Вестервельт советует еженедельно выполнять четыре основных типа упражнений:

· аэробные (кардио),

· силовые,

· упражнения на гибкость,

· тренировка равновесия и координации.

По ее рекомендации, требуется не менее 150 минут в неделю аэробной нагрузки умеренной интенсивности (например, ходьба) и не менее двух дней силовых тренировок. Растяжка каждой большой мышцы дважды в неделю и упражнения на баланс помогут избежать падений и возрастной потери мышечной массы (саркопении).

Также полезны тайцзи и йога — они улучшают координацию и гибкость без чрезмерной нагрузки.

В то же время следует осторожно относиться к интенсивным нагрузкам, в частности бегу на большие дистанции, тяжелой атлетике или упражнениям с резкими движениями, что повышает риск травм, особенно в старшем возрасте.

Самое главное – регулярность. Как подчеркивает Вестервельт, даже простая ежедневная прогулка в кроссовках – это уже мощный шаг к долгой и здоровой жизни.

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