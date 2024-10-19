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Самые опасные сочетания с алкоголем: какую угрозу они несут

Что категорически запрещено совмещать с алкоголем

19 октября 2024, 06:25
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Кречмаровская Наталия

Алкоголь часто воспринимается как неотъемлемая часть социальных мероприятий и отдыха, однако не все понимают, что его сочетание с другими веществами может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. Употребление алкоголя в комбинации с некоторыми лекарствами, наркотиками или другими продуктами может быть крайне опасным и даже смертельным, сообщает портал "Комментарии".

Самые опасные сочетания с алкоголем: какую угрозу они несут

Иллюстративное фото

Одним из самых опасных сочетаний является алкоголь и лекарства. По данным NIAAA, сочетание алкоголя с определенными медикаментами может привести к серьезным побочным эффектам, таким как тошнота, рвота, головная боль, сонливость, потеря координации, внутренние кровотечения, сердечные проблемы и затрудненное дыхание. Например, сочетание алкоголя с седативными препаратами или опиоидами может быть смертельным из-за риска передозировки.

Сочетание алкоголя с наркотиками также чрезвычайно опасно. ВОЗ отмечает, что употребление алкоголя вместе с другими наркотиками может увеличить риск передозировки, травм, насилия. Кроме того, алкоголь может усугублять токсичность наркотиков, что увеличивает риск серьезных осложнений для здоровья.

Еще одним опасным сочетанием является алкоголь и энергетические напитки. Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина, который может маскировать депрессивный эффект алкоголя, заставляя человека чувствовать себя менее пьяным, чем он на самом деле. Это может привести к чрезмерному употреблению алкоголя и повышенному риску алкогольного отравления.

Сочетание алкоголя с различными веществами – это риск, который может иметь серьезные последствия для здоровья и жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о влиянии алкоголя на организм в разном возрасте.



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