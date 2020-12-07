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С помощью МРТ ученые нашли причину возникновения мигрени

Мутация клеток в мозге вызывает наследственную мигрень

сегодня, 19:06
Автор:

Любовь Блажко

Всемирная организация здорового питания заявила о том, что мигрень занимает первое место среди заболеваний, которые ухудшают качество жизни человека. Именно по этой причине сейчас активно ведутся новые исследования, чтобы найти не только новые методы устранения этой проблемы, но и новые способы ее профилактики. Об этом сообщается в Newscientist.

С помощью МРТ ученые нашли причину возникновения мигрени

Ученые нашли причину возникновения мигрени. Фото: unsplash

Из-за неправильной диагностики или лечения мигрени эта проблема до сих пор так и остается очень распространенной во всем мире. И когда человек обращается со своей проблемой к специалисту, то зачастую ему могут назначить дополнительные исследования. Например, МРТ головного мозга, рентген шеи, ЕЭГ, УЗИ сосудов шеи и тому подобное. Но в большинстве случаев они оказываются бесполезными, потому что не дают никакого подтверждения диагностики.

А недавние исследования нейробиологов говорят о том, что причина некоторых видов мигрени может скрываться в нарушении работы клеток в поясной коре мозга, которые отвечают за чувство боли. 

Экспертам понадобилось изучить семейную гемиплегическую мигрень второго типа, для которой характерны тошнота, повышенная чувствительность к свету и звуку и сильные боли в одной области головы. 

Выяснилось, что причиной этому может быть нарушение работы астроцитов, которые отвечают за нейтрализацию химических веществ. 

Авторы нового исследования пришли к выводу, что именно это нарушение способствует появлению мигрени. Полученные результаты являются очень ценными, поскольку помогут еще глубже изучить причины ее появления, а также найти новые методы лечения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что может спровоцировать мигрень. 


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Источник: https://www.newscientist.com/article/2261295-people-experiencing-a-migraine-climbed-inside-an-mri-to-find-out-why/
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