Эксперт рассказала, что может спровоцировать мигрень

Врач-невролог Юлия Покровская поделилась, что отыскать причину появления мигрени можно самостоятельно, если обратить внимание на некоторые факторы.

Что может спровоцировать мигрень. Фото: unsplash

Так, специалист рассказала, что острая головная боль может возникнуть из-за определенной еды. Она отметила, что при частом употреблении игристых напитков и шоколада можно столкнуться с данной проблемой. А также опасными могут быть блюда с большим количеством специй или слишком много сладкого в ежедневном меню. Поэтому крайне важно следить за тем, как ваш организм реагирует на конкретные продукты питания, говорит Покровская.

Также эксперт советует завести дневник питания, если мигрень часто вас беспокоит. В нем нужно будет отмечать все случаи появления головной боли, чтобы установить истинную причину. И когда удастся найти взаимосвязь с конкретным продуктом, то его следует немедленно исключить.

Кроме этого, невролог назвала и другие факторы, из-за которых может беспокоить мигрень: сбитый режим сна, недостаточное количество жидкости в организме, регулярные стрессы или другие специфические события.



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие факторы могут спровоцировать мигрень. Если говорить о причинах возникновения этого специфического типа головной боли, то медицине они до конца не ясны. Мигрень может появиться из-за изменений кровотока в мозге. Виной всему может быть и образ жизни, и прием некоторых лекарственных средств. Но чаще всего приступ головной боли связан со некоторыми факторами.

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