Эксперт рассказала, что может спровоцировать мигрень

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Любовь Блажко
Врач-невролог Юлия Покровская поделилась, что отыскать причину появления мигрени можно самостоятельно, если обратить внимание на некоторые факторы.
Что может спровоцировать мигрень. Фото: unsplash
Так, специалист рассказала, что острая головная боль может возникнуть из-за определенной еды. Она отметила, что при частом употреблении игристых напитков и шоколада можно столкнуться с данной проблемой. А также опасными могут быть блюда с большим количеством специй или слишком много сладкого в ежедневном меню. Поэтому крайне важно следить за тем, как ваш организм реагирует на конкретные продукты питания, говорит Покровская.
Также эксперт советует завести дневник питания, если мигрень часто вас беспокоит. В нем нужно будет отмечать все случаи появления головной боли, чтобы установить истинную причину. И когда удастся найти взаимосвязь с конкретным продуктом, то его следует немедленно исключить.
Кроме этого, невролог назвала и другие факторы, из-за которых может беспокоить мигрень: сбитый режим сна, недостаточное количество жидкости в организме, регулярные стрессы или другие специфические события.
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