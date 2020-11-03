kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.11.2020

BTC/USD

13689.90

ETH/USD

380.52

LTC/USD

52.79

НБУ 03.11.2020

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Эксперт рассказала, что может спровоцировать мигрень
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт рассказала, что может спровоцировать мигрень

Оказывается, спровоцировать мигрень способны некоторые продукты

сегодня, 17:04
Автор:

Любовь Блажко

Врач-невролог Юлия Покровская поделилась, что отыскать причину появления мигрени можно самостоятельно, если обратить внимание на некоторые факторы. 

Эксперт рассказала, что может спровоцировать мигрень

Что может спровоцировать мигрень. Фото: unsplash

Так, специалист рассказала, что острая головная боль может возникнуть из-за определенной еды. Она отметила, что при частом употреблении игристых напитков и шоколада можно столкнуться с данной проблемой. А также опасными могут быть блюда с большим количеством специй или слишком много сладкого в ежедневном меню. Поэтому крайне важно следить за тем, как ваш организм реагирует на конкретные продукты питания, говорит Покровская. 

Также эксперт советует завести дневник питания, если мигрень часто вас беспокоит. В нем нужно будет отмечать все случаи появления головной боли, чтобы установить истинную причину. И когда удастся найти взаимосвязь с конкретным продуктом, то его следует немедленно исключить. 

Кроме этого, невролог назвала и другие факторы, из-за которых может беспокоить мигрень: сбитый режим сна, недостаточное количество жидкости в организме, регулярные стрессы или другие специфические события. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие факторы могут спровоцировать мигрень. Если говорить о причинах возникновения этого специфического типа головной боли, то медицине они до конца не ясны. Мигрень может появиться из-за изменений кровотока в мозге. Виной всему может быть и образ жизни, и прием некоторых лекарственных средств. Но чаще всего приступ головной боли связан со некоторыми факторами. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsyou.info/vrach-nazvala-sposob-ustanovit-prichinu-migreni
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ