Рисовый отвар - лучшее средство от диареи

Отвар риса — одно из лучших средств от диареи. Также он используется для лечения отравления и его симптомов, очень эффективно помогает в борьбе с такими заболеваниями, как язва или гастрит.

Рисовый отвар (фото из открытых источников)

Средство почти не имеет противопоказаний, его можно использовать его при диарее у грудничка. Данное средство выводит токсины и помогает остановить рвоту.

Приготовить рисовый отвар не сложно: Возьмите обычный рис и промойте его несколько раз в холодной воде. Залейте в пропорции один к семи и доведите до кипения. Когда рис закипит, следует уменьшить огонь до минимума, после чего накрыть емкость крышкой и продолжить варить крупу еще не менее получаса.

Слейте воду, когда рис будет готов, и перелейте ее в глубокую емкость, чтобы она немного остыла.

Напомним, Некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это просто будет бесполезно, то во втором – может негативно отразится на здоровье. В томатах есть вещества, которые могут привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. Если скушать банан на голодный желудок, то резко повышается уровень магния, а это негативно влияет на сердце. Также банан натощак может привести к нарушению баланса калия и магния, из-за чего вы будете чувствовать усталость.

А вот в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах есть много цитрусовой кислоты, что может вызвать изжогу. А в дальнейшем – повысить риск развития гастрита. Кофе способствует выработке желудочной кислоты, что может привести к изжоге и ощущению тяжести в желудке. Алкоголь натощак – это всегда плохая идея, поскольку вы можете опьянеть за несколько минут.



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