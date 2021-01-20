Рисовый отвар - лучшее средство от диареи

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Ольга Чародий
Отвар риса — одно из лучших средств от диареи. Также он
используется для лечения отравления и его симптомов, очень эффективно помогает
в борьбе с такими заболеваниями, как язва или гастрит.
Рисовый отвар (фото из открытых источников)
Средство почти не имеет противопоказаний, его можно
использовать его при диарее у грудничка. Данное средство выводит токсины и
помогает остановить рвоту.
Приготовить рисовый отвар не сложно: Возьмите обычный рис и
промойте его несколько раз в холодной воде. Залейте в пропорции один к семи и
доведите до кипения. Когда рис закипит, следует уменьшить огонь до минимума,
после чего накрыть емкость крышкой и продолжить варить крупу еще не менее
получаса.
Слейте воду, когда рис будет готов, и перелейте ее в глубокую емкость, чтобы она немного остыла.
Напомним, Некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это просто будет бесполезно, то во втором – может негативно отразится на здоровье. В томатах есть вещества, которые могут привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. Если скушать банан на голодный желудок, то резко повышается уровень магния, а это негативно влияет на сердце. Также банан натощак может привести к нарушению баланса калия и магния, из-за чего вы будете чувствовать усталость.
А вот в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах есть много цитрусовой кислоты, что может вызвать изжогу. А в дальнейшем – повысить риск развития гастрита. Кофе способствует выработке желудочной кислоты, что может привести к изжоге и ощущению тяжести в желудке. Алкоголь натощак – это всегда плохая идея, поскольку вы можете опьянеть за несколько минут.
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