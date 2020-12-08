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Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

В определенных ситуациях это может привести к неприятным последствиям

сегодня, 18:59
Автор:

Любовь Блажко

Некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это просто будет бесполезно, то во втором – может негативно отразится на здоровье. 

Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

Йогурт. Фото: unsplash

В томатах есть вещества, которые могут привести к развитию гастрита, панкреатита или колита.

Если скушать банан на голодный желудок, то резко повышается уровень магния, а это негативно влияет на сердце. Также банан натощак может привести к нарушению баланса калия и магния, из-за чего вы будете чувствовать усталость.

А вот в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах есть много цитрусовой кислоты, что может вызвать изжогу. А в дальнейшем – повысить риск развития гастрита.

Кофе способствует выработке желудочной кислоты, что может привести к изжоге и ощущению тяжести в желудке.

Алкоголь натощак – это всегда плохая идея, поскольку вы можете опьянеть за несколько минут. К тому же, с утра следует ждать тяжелого похмелья, потому что выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее.

Йогурт на пустой желудок тоже нельзя, как оказалось. Потому что соляная кислота в пустом желудке будет разрушать молочно-кислые бактерии, которые есть в йогурте. Как итог, вы не получите от йогурта никакой пользы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям. К огромному сожалению, множество вредных продуктов оказываются в нашей тележке, когда мы отправляемся за покупками. Но есть среди них те, которые не стоит покупать даже по очень заманчивой цене. Давайте разберемся, о каких продуктах идет речь.


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Источник: https://www.popmech.ru/diy/531234-10-produktov-kotorye-ne-stoit-est-na-golodnyy-zheludok/?from=main_photo
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