Продукты, которые не стоит есть на голодный желудок

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
18867.35
ETH/USD
575.45
LTC/USD
79.42
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Некоторые продукты крайне нежелательно кушать на голодный желудок, потому что если в одном случае это просто будет бесполезно, то во втором – может негативно отразится на здоровье.
Йогурт. Фото: unsplash
В томатах есть вещества, которые могут привести к развитию гастрита, панкреатита или колита.
Если скушать банан на голодный желудок, то резко повышается уровень магния, а это негативно влияет на сердце. Также банан натощак может привести к нарушению баланса калия и магния, из-за чего вы будете чувствовать усталость.
А вот в апельсинах, мандаринах и грейпфрутах есть много цитрусовой кислоты, что может вызвать изжогу. А в дальнейшем – повысить риск развития гастрита.
Кофе способствует выработке желудочной кислоты, что может привести к изжоге и ощущению тяжести в желудке.
Алкоголь натощак – это всегда плохая идея, поскольку вы можете опьянеть за несколько минут. К тому же, с утра следует ждать тяжелого похмелья, потому что выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее.
Йогурт на пустой желудок тоже нельзя, как оказалось. Потому что соляная кислота в пустом желудке будет разрушать молочно-кислые бактерии, которые есть в йогурте. Как итог, вы не получите от йогурта никакой пользы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, продукты, которые не стоит покупать даже по скидкам и акциям. К огромному сожалению, множество вредных продуктов оказываются в нашей тележке, когда мы отправляемся за покупками. Но есть среди них те, которые не стоит покупать даже по очень заманчивой цене. Давайте разберемся, о каких продуктах идет речь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости