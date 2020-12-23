Риск преждевременной смерти: ученые рассказали, почему вредно спать больше нормы

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Мокрик Анастасия
Многие люди знают, что такое постоянный недосып и как
тяжело потом проводить день, если как
следует не выспался. Несомненно, это сказывается и на здоровье. Однако спать
больше нормы это тоже плохо, только уже по другим причинам.
ФОТО: Из открытых источников
Ученые из Университета Киля (Keele University), что в Великобритании провели исследования и выяснили, чем опасен для
человека сон больше 8 часов, то есть – больше нормы. Всего в эксперименте
принимали участие около 3 млн человек.
Благодаря этому исследованию ученые выяснили, что сон, который длится
больше 8 часов, повышает риск преждевременной смерти и сердечных приступов. Длившийся всего на час больше нормы сон повышал риск общей смертности на 14%, На 2 часа больше – на 30%, а у
тех, кто спит по 11 часов – практически на 50%.
Кроме вышеперечисленного избыток сна может стать причиной
набора веса. Это происходит потому что в организме происходят изменения в
гормональном фоне и клеточном обмене. В
связи с этим гормон голода грелин вырабатывается в обычном режиме, а втрое больше.
Это приводит к перееданию.
Также ученые отметили, что избыток сна может стать причиной появления сахарного диабета или болезни Альцгеймера и депрессии у людей. Помимо этого есть риск, что их на протяжении дня будет сопровождать головная боль. Поэтому спать рекомендуется ровно 8 часов, так как если сон длится меньше, это тоже вызывает определенные проблемы в организме.
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