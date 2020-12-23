Риск преждевременной смерти: ученые рассказали, почему вредно спать больше нормы

Многие люди знают, что такое постоянный недосып и как тяжело потом проводить день, если как следует не выспался. Несомненно, это сказывается и на здоровье. Однако спать больше нормы это тоже плохо, только уже по другим причинам.

ФОТО: Из открытых источников

Ученые из Университета Киля (Keele University), что в Великобритании провели исследования и выяснили, чем опасен для человека сон больше 8 часов, то есть – больше нормы. Всего в эксперименте принимали участие около 3 млн человек.

Благодаря этому исследованию ученые выяснили, что сон, который длится больше 8 часов, повышает риск преждевременной смерти и сердечных приступов. Длившийся всего на час больше нормы сон повышал риск общей смертности на 14%, На 2 часа больше – на 30%, а у тех, кто спит по 11 часов – практически на 50%.

Кроме вышеперечисленного избыток сна может стать причиной набора веса. Это происходит потому что в организме происходят изменения в гормональном фоне и клеточном обмене. В связи с этим гормон голода грелин вырабатывается в обычном режиме, а втрое больше. Это приводит к перееданию.

Также ученые отметили, что избыток сна может стать причиной появления сахарного диабета или болезни Альцгеймера и депрессии у людей. Помимо этого есть риск, что их на протяжении дня будет сопровождать головная боль. Поэтому спать рекомендуется ровно 8 часов, так как если сон длится меньше, это тоже вызывает определенные проблемы в организме.

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