Разница между давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни – исследование

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Таисия Ерохина
Разница между артериальным
давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни сердца. Об этом
сообщает CNN со ссылкой на новое исследование.
Фото из открытых источников
Так, согласно
новому метаанализу 24 глобальных исследований, опубликованному в понедельник в
журнале Hypertension, значительная разница в показаниях систолического или
максимального артериального давления на левой и правой руке может быть
предупреждающим признаком будущего сердечного приступа или инсульта.
Артериальное
давление измеряется в миллиметрах ртутного столба, которое состоит из двух
чисел — верхнего или систолического значения (показывает максимальное давление
в артериях), и нижнего или диастолического значения (давление в артериях, когда
сердечная мышца находится в состоянии покоя между ударами).
Новое
исследование показало, что если разница между давлением на правой и левой руке составляет
более 10 миллиметров ртутного столба, то это свидетельствует о риске
возникновения новой стенокардии (боли в груди), сердечного приступа или вероятности
инсульта, которая увеличивается на 1% каждые десять лет.
Тогда как разница
в более 5 миллиметров ртутного столба позволяет, по словам ученых,
прогнозировать смертность, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, медики
пояснили, какую
температуру тела можно считать нормальной.
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