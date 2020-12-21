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Главная Новости Здоровье наше тело Разница между давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни – исследование
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Разница между давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни – исследование

Исследование показало, какая разница между давлением на обеих руках указывает на риск инсульта

сегодня, 19:01
Автор:

Таисия Ерохина

Разница между артериальным давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни сердца. Об этом сообщает CNN со ссылкой на новое исследование.

Разница между давлением на правой и левой руке может быть признаком болезни – исследование

Фото из открытых источников

Так, согласно новому метаанализу 24 глобальных исследований, опубликованному в понедельник в журнале Hypertension, значительная разница в показаниях систолического или максимального артериального давления на левой и правой руке может быть предупреждающим признаком будущего сердечного приступа или инсульта.

"Пациенты, которым требуется проверка артериального давления, теперь должны ожидать, что давление будут проверять на обеих руках, по крайней мере, один раз", — сказал доктор Крис Кларк, преподаватель Медицинской школы Университета Эксетера в Соединенном Королевстве.

Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба, которое состоит из двух чисел — верхнего или систолического значения (показывает максимальное давление в артериях), и нижнего или диастолического значения (давление в артериях, когда сердечная мышца находится в состоянии покоя между ударами).

Новое исследование показало, что если разница между давлением на правой и левой руке составляет более 10 миллиметров ртутного столба, то это свидетельствует о риске возникновения новой стенокардии (боли в груди), сердечного приступа или вероятности инсульта, которая увеличивается на 1% каждые десять лет.

Тогда как разница в более 5 миллиметров ртутного столба позволяет, по словам ученых, прогнозировать смертность, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы давно знаем, что разница в артериальном давлении между двумя руками связана с ухудшением состояния здоровья, — отметил Кларк. – Это исследование говорит нам, что чем выше разница артериального давления между руками, тем выше риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому очень важно измерить давление на обеих руках, чтобы узнать, подвержен ли пациент повышенному риску".

Напомним, медики пояснили, какую температуру тела можно считать нормальной.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/21/health/blood-pressure-both-arms-study-wellness/index.html
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