Размер этой части тела может предсказать вашу смерть: шокирующее открытие

Ученые из Бостонского университета обнаружили связь между размером шеи и состоянием здоровья человека. Согласно новому исследованию, окружность шеи в сочетании с другими физиологическими показателями может сигнализировать о риске сердечно-сосудистых заболеваний, нарушении обмена веществ, пищевом поведении и даже вероятности преждевременной смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: из открытых источников

Ученые установили, что у мужчин с окружностью шеи более 43 см и у женщин – более 36 см значительно возрастает вероятность развития фибрилляции предсердий (AFib) – опасного нарушения сердечного ритма, что приводит к нерегулярным сокращениям предсердий и может вызвать инсульт или сердечную недостаточность.

"Это важный показатель, позволяющий быстро оценить риски здоровья — от апноэ сна до потенциально роковых осложнений", — отметили исследователи.

Кроме того, широкая шея часто указывает на обструктивное апноэ сна, которое тесно связано с AFib. Анализ, проведенный на выборке около 4000 человек, показал, что охват шеи более эффективный параметр, чем только индекс массы тела или талия, поскольку учитывает распределение подкожного жира в верхней части тела.

Исследователи объясняют, что жир в зоне шеи производит свободные жирные кислоты, которые способствуют инсулинорезистентности, сбоям в работе сердечно-сосудистой системы и повышают общую смертность. Для снижения риска рекомендуется соблюдать соотношение окружности шеи к талии менее 0,5 — то есть талия не должна быть больше двойной ширины шеи.

"Окружность шеи — это новый, простой и быстрый способ оценить риски для здоровья, связанные с жировыми отложениями в верхней части тела", — подытожили ученые.

Как уже писали "Комментарии", для многих утро немыслим без чашечки ароматного кофе. Однако этот напиток подходит не всем: он может провоцировать тревожность, отрицательно влиять на сон и создавать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Хорошая новость в том, что существуют напитки, которые могут эффективно заменить кофе, даря заряд энергии без побочных эффектов.