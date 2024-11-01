Распространенные упражнения, которые "убивают" колени

Когда речь идет о физических упражнениях, важно знать, какие из них могут нанести вред вашим коленям. Коленные суставы являются одними из самых уязвимых в нашем теле, и неправильные упражнения могут привести к серьезным травмам. Портал "Комментарии" сообщает, какие упражнения могут быть опасны для колен.



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Глубокие приседания являются одним из самых распространенных упражнений, которые могут нанести вред коленям. Они создают чрезмерную нагрузку на коленные суставы, особенно если выполняются неправильно или с большим весом. Вместо этого, попробуйте делать полуприседания, менее травматические для колен.

Выпады, особенно глубокие, могут быть вредными для колен. Они оказывают значительное давление на переднюю часть колена, что может привести к боли и травмам. Если вы все же хотите выполнять выпады, делайте их неглубокими и контролируйте движение.

Бег на асфальте или бетоне может быть очень вреден для колен из-за высокого уровня ударной нагрузки. Это может привести к износу хряща и развитию артрита. Вместо этого выбирайте бег на мягких поверхностях, таких как трава или беговые дорожки.

Прыжки, особенно с высокой интенсивностью, могут оказывать значительное давление на коленные суставы. Это включает упражнения, такие как прыжки на месте, прыжки с приседаниями и другие плиометрические упражнения. Если вы хотите включить прыжки в программу тренировок, делайте это осторожно и с использованием мягких поверхностей.

Полные разгибания колен на тренажере могут создавать чрезмерную нагрузку на коленные суставы. Это может привести к боли и травмам, особенно при использовании большого веса. Вместо этого выбирайте упражнения, которые укрепляют мышцы вокруг колена без чрезмерной нагрузки на сам сустав.

Хотя ходьба по лестнице может быть полезна для кардио, она также может создавать значительное давление на колени, особенно если у вас уже есть проблемы с суставами. Если вы чувствуете боль во время ходьбы по лестнице, попытайтесь уменьшить количество подъемов или выбирайте другие кардио упражнения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что запрещено делать при заболеваниях суставов.

