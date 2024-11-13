Распространенные продукты, которые "убивают" щитовидную железу: что не стоит употреблять

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Кречмаровская Наталия
Щитовидная железа является важным органом эндокринной системы, отвечающей за регуляцию метаболизма, вырабатывая гормоны тироксин (T4) и трийодтиронин (T3). Однако некоторые распространенные продукты могут негативно влиять на ее функционирование, что может привести к различным заболеваниям, таким как гипотиреоз или гипертиреоз, сообщает портал "Комментарии".
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Соевые продукты, такие как тофу, соевое молоко и другие, содержат изофлавоны, которые могут оказывать влияние на функцию щитовидной железы. Согласно данным исследований, изофлавоны могут препятствовать поглощению йода, необходимого для производства гормонов щитовидной железы.
Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, капуста и брюссельская капуста, содержат гойтрогены – вещества, которые могут препятствовать производству гормонов щитовидной железы. Гойтрогены блокируют поглощение йода щитовидной железой, что может привести к снижению уровня гормонов. Хотя эти овощи полезны для здоровья, их чрезмерное потребление может оказаться вредным для людей с проблемами щитовидной железы.
Фтор, содержащийся в водопроводной воде, зубной пасте и некоторых пищевых продуктах, может также негативно влиять на щитовидную железу. Фтор может замещать йод в щитовидной железе, что приводит к понижению производства гормонов. Это может быть особенно опасно для людей, уже имеющих дефицит йода.
Глютен, белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, может вызвать аутоиммунные реакции у некоторых людей, что приводит к заболеваниям щитовидной железы, таким как болезнь Хашимото. У людей с этой болезнью иммунная система атакует щитовидную железу, что приводит к ее воспалению и снижению функции. Отказ от глютена может помочь снизить симптомы и улучшить функцию щитовидной железы у таких пациентов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому не стоит ежедневно употреблять йодированную соль.
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