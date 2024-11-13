Распространенные продукты, которые "убивают" щитовидную железу: что не стоит употреблять

Щитовидная железа является важным органом эндокринной системы, отвечающей за регуляцию метаболизма, вырабатывая гормоны тироксин (T4) и трийодтиронин (T3). Однако некоторые распространенные продукты могут негативно влиять на ее функционирование, что может привести к различным заболеваниям, таким как гипотиреоз или гипертиреоз, сообщает портал "Комментарии".

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Соевые продукты , такие как тофу, соевое молоко и другие, содержат изофлавоны, которые могут оказывать влияние на функцию щитовидной железы. Согласно данным исследований, изофлавоны могут препятствовать поглощению йода, необходимого для производства гормонов щитовидной железы.

Крестоцветные овощи , такие как брокколи, цветная капуста, капуста и брюссельская капуста, содержат гойтрогены – вещества, которые могут препятствовать производству гормонов щитовидной железы. Гойтрогены блокируют поглощение йода щитовидной железой, что может привести к снижению уровня гормонов. Хотя эти овощи полезны для здоровья, их чрезмерное потребление может оказаться вредным для людей с проблемами щитовидной железы.

Фтор , содержащийся в водопроводной воде, зубной пасте и некоторых пищевых продуктах, может также негативно влиять на щитовидную железу. Фтор может замещать йод в щитовидной железе, что приводит к понижению производства гормонов. Это может быть особенно опасно для людей, уже имеющих дефицит йода.

Глютен , белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, может вызвать аутоиммунные реакции у некоторых людей, что приводит к заболеваниям щитовидной железы, таким как болезнь Хашимото. У людей с этой болезнью иммунная система атакует щитовидную железу, что приводит к ее воспалению и снижению функции. Отказ от глютена может помочь снизить симптомы и улучшить функцию щитовидной железы у таких пациентов.

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