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Работа сидя или стоя: как полезнее работать

Преимущества и недостатки сидячей и стоячей работы

сегодня, 17:14
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Кречмаровская Наталия

В современном мире, где многие проводят большую часть своего рабочего дня сидя, поэтому вопрос о пользе стоячей работы становится все более актуальным. Действительно ли стоячая работа более полезна для здоровья, чем сидячая, рассказывает портал "Комментарии".

Работа сидя или стоя: как полезнее работать

Иллюстративное фото

Согласно исследованию, проведенному Mayo Clinic, активные рабочие станции, включающие стоячие столы, могут помочь уменьшить время, проведенное в сидячем положении, и улучшить когнитивные функции без снижения производительности. Исследование показало, что использование стоячих столов способствует улучшению умственных способностей, таких как логическое мышление и кратковременная память. Кроме того, стоячая работа может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Исследование, опубликованное Harvard Health, показало, что стоячая работа сжигает чуть больше калорий, чем сидячая. В час сидения сжигается примерно 80 калорий, в то время как стоячая работа сжигает около 88 калорий. Хотя разница незначительна, в течение длительного времени это может оказать положительное влияние на вес и общее состояние здоровья. К примеру, стоя в течение шести часов в день можно потерять несколько килограммов в год.

Исследование, проведенное Американским журналом эпидемиологии, показало, что длительное сидение может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Напротив, стоячая работа может снизить этот риск. Исследование показало, что люди, проводящие больше времени стоя, имеют более низкий риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто проводит большую часть дня сидя.

Однако стоит отметить, что стоячая работа также имеет свои недостатки. Длительное стояние может вызвать дискомфорт в ногах, спине и шее. Кроме того, стоящая работа может повышать риск развития варикозного расширения вен. Поэтому важно находить баланс между сидячей и стоячей работой, а также регулярные перерывы для движения.

Так что стоячая работа не может быть панацеей и следует сохранять баланс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему возникает боль в колене.




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