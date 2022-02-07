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Пять зон на теле, которые выдают настоящий возраст женщины

Оказывается, на теле женщины есть несколько зон, которые могут выдать ее настоящий возраст: что нужно знать

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие женщины скрывают свой истинный возраст, но на теле есть зоны, которые могут его выдавать невооруженным глазом. Что нужно знать представительницам прекрасного пола?

Пять зон на теле, которые выдают настоящий возраст женщины

Что выдает настоящий возраст женщины(фото из открытых источников)

Область перед ухом

Первым признаком хроностарения (естественного биологического процесса старения кожи) являются морщины и избыток кожи в этом участке. Эксперты говорят, что это указывает на изменение гормонального фона, который изменяет структуру кожи и SMAS-слой.

Плечи

Провисание мышц (трицепсов) в области плеч также говорит об изменении гормонального фона. Дело в том, что кожа в этой зоне начинает терять тонус и становится дряблой. Чтобы этого не произошло, женщинам советуют заниматься силовыми нагрузками.

Губы

С возрастом рельеф и объем губ изменяется, а вокруг рта могут появиться кисетные морщинки (маленькие вертикальные складки над верхней и под нижней губой). Кожа становится более сухой, а уголки губ опускаются вниз.

Колени и локти

Эта зона также способна выдать настоящий возраст женщины, даже если она спортсменка. Дело в том, что кожа в области суставов постоянно растягивается при сгибании и разглаживается при выпрямлении. А еще кожа с возрастом теряет свой тонус.

Напомним, многие люди, наверное, ощущают, что их внутреннее состояние не соответствует календарному возрасту, и наоборот. Ученые нашли объяснение этому факту и подсказали, как можно уменьшить свой биологический возраст.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые выяснили, как сохранить мышцы в пожилом возрасте.

Читайте также, что британские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, какой возраст женщины считается самым "красивым".


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Источник: https://instyle.ru/krasota/health/5-neochevidnykh-zon-kotorye-vydayut-vozrast/
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