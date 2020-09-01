С каждым новым годом жизни масса скелетных мышц сокращается. По подсчетам экспертов люди старше 50-ти лет теряют приблизительно 1 процент своей мускулатуры ежегодно. Следствием этого является саркопения – потеря некоторых функций скелетных мышц, что приводит к общей слабости. Поэтому есть огромная разница между тем, чтобы "дожить до пенсии" и "жить на пенсии" полноценной жизнью. Ученые из Университета Восточной Англии решили найти эффективное и простое решение этому вопросу. Об этом пишет издание ukrhealth.

Влияние свободных радикалов является пагубным для скелетной мускулатуры. Но также известно, что витамин С помогает защитить клетки и ткани от их воздействия. Для установления точных данных требуются дополнительные исследования, потому как специалисты только начали изучать этот вопрос.

Ученые выяснили, как сохранить мышцы в пожилом возрасте. Фото: unsplash.

В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, были детально изучены данные более 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет. Оказалось, что люди, которые употребляли витамин С в достаточном количестве, имели наибольшую расчетную массу скелетных мышц.

Ученые пришли к выводу, что необходимо съедать несколько свежих апельсинов или других фруктов, овощей или горстей ягод в день. К сожалению, другое проведенное исследование показало, что почти 60 процентов мужчин и женщин не употребляют витамин С в нужном количестве.





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