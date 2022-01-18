Биологи рассказали, как уменьшить свой биологический возраст

Многие люди, наверное, ощущают, что их внутреннее состояние не соответствует календарному возрасту, и наоборот. Ученые нашли объяснение этому факту и подсказали, как можно уменьшить свой биологический возраст.

Биологический возраст (фото из открытых источников)

Доктор Кара Фицджеральд провела эксперимент, который продлился три года и его результаты позволили ей выяснить, как человек может сохранить долгую и здоровую жизнь. Она отметила, что биологическое старение опережает хронологическое, но его можно приостановить и помогут в этом простые, но действенные способы. Участники эксперимента, которые придерживались следующих рекомендаций, действительно смогли сократить свой биологический возраст на пару лет. О каких же способах идет речь?

- Питательная диета. Обогатите рацион свежими фруктами, овощами, зеленью, куриными яйцами, рыбой, специями. В их составе много витаминов, которые будут поддерживать организм и сохранять молодость;

- Умеренные физические упражнения. Каждый день стоит заниматься спортом, потому что физические нагрузки способствуют восстановлению клеток, сжигают вредные жиры и укрепляют сердечную мышцу;

- Меньше стресса. Эксперт говорит, что стресс — один из важных факторов преждевременного старения, поэтому его в жизни нужно свести к минимуму. Для этого можно заняться йогой.

- Здоровый сон. Ночной отдых должен длиться не менее семи часов, чтобы организм сумел восстановить силы и энергию.

Напомним, врач-нутрициолог Катерина Йенсен рассказала о нескольких привычках в питании, которые помогают продлить молодость.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Монреальского университета установили максимальный предел продолжительности жизни человека.

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