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Пять вещей, которые опасно делать при высокой температуре

Эксперты рассказали, какие вещи нельзя делать, если у вас поднялась высокая температура

сегодня, 10:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Высокая температура говорит о том, что в ваш организм проникла инфекция и иммунная система начала с ней борьбу. И в такие моменты важно максимально помочь своему организму. Но иногда мы делаем вещи, которые лишь усугубляют ситуацию. Что же опасно делать при температуре?

Пять вещей, которые опасно делать при высокой температуре

Что нельзя делать при высокой температуры / Фото: iStock

Есть жирную пищу

При повышенной температуре ускоряются обменные процессы и употребление "тяжелой" пищи создает дополнительную нагрузку на пищеварение. В результате могут возникнуть нарушения желудочно-кишечного тракта, которые будут мешать организму бороться с заболеванием. В такие периоды лучше есть легкоусвояемые продукты. 

Есть сладкое

Сладости повышают в крови уровень глюкозы, а она сокращает количество лейкоцитов, отвечающих за уничтожение зараженных клеток. Если вы не можете совсем отказаться от сладкого, тогда лучше перейдите на фрукты. 

Злоупотреблять аспирином

Этот препарат помогает сбивать температуру, но не стоит им злоупотреблять, в больших дозировках он противопоказан при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Детям до 16 лет аспирин категорически не рекомендуют употреблять. Для снижения температуры достаточно одной таблетки препарата. А еще лучше замените аспирин на парацетамол, он не так агрессивен для организма.

Пить алкогольные напитки

Во время заболевания стоит отказаться от употребления алкогольные напитков, потому что они еще больше "подрывают" организм, увеличивая нагрузку на печень. 

Делать прогревающие процедуры

При высокой температуре однозначно не стоит делать ингаляции и парить ноги. Горячая вода усиливает кровоток и повышает температуру еще больше. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасно повышение температуры тела по вечерам.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/64448-7-veshej-kotorye-nelzya-delat-pri-vysokoj-temperature
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