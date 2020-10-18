Пять принципов долголетия, которые стоит перенять у японцев

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Светлана Шкурупий
Япония — удивительная страна, которая восхищает своими традициями, культурой и отношением к жизни. В среднем, японцы живут 84 года, и этот показатель один из самых высоких в мире. Секретами их долголетия поделилось издание Adme.
Здоровый и сбалансированный рацион
В ежедневном меню японцев есть много овощей и фруктов. Они практически не едят красного мяса, потому что его употребление связывают с развитием множества заболеваний, в частности сердечных. Также жители Японии не увлекаются молочной продукцией, а вместо кофе предпочитают пить чай.
По традиции японцы много времени проводят с семьей
Одной из самых важных традиций в Японии является забота о пожилых членах своей семьи. В этой стране есть множество семей, в которых родственники разных поколений живут под одной крышей. Они помогают друг другу, дарят заряд бодрости и энергии.
Икигаи — причина просыпаться каждое утро
Жители Японии придерживаются Икигаи — философской системы, которая учит жить счастливо. Это то, что помогает найти смысл жизни, вдохновляет проживать ее наполнено и осознанно, просыпаясь по утрам с улыбкой.
Япония может научить нас гигиене
Японцы очень чистоплотны и опрятны. Они каждый день принимают душ, не забывают регулярно мыть руки с мылом и поддерживают чистоту в доме. А это помогает избежать многих болезней.
Японцы любят ходить пешком
Жители Японии, помимо того, что правильно питаются, так еще и много гуляют на свежем воздухе. Они ходят пешком, катаются на велосипеде и в целом приветствуют физическую активность.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Японии установлен рекорд по количеству людей в возрасте старше 100 лет.
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