Пять принципов долголетия, которые стоит перенять у японцев

Япония — удивительная страна, которая восхищает своими традициями, культурой и отношением к жизни. В среднем, японцы живут 84 года, и этот показатель один из самых высоких в мире. Секретами их долголетия поделилось издание Adme.

Здоровый и сбалансированный рацион

В ежедневном меню японцев есть много овощей и фруктов. Они практически не едят красного мяса, потому что его употребление связывают с развитием множества заболеваний, в частности сердечных. Также жители Японии не увлекаются молочной продукцией, а вместо кофе предпочитают пить чай.

По традиции японцы много времени проводят с семьей

Одной из самых важных традиций в Японии является забота о пожилых членах своей семьи. В этой стране есть множество семей, в которых родственники разных поколений живут под одной крышей. Они помогают друг другу, дарят заряд бодрости и энергии.

Икигаи — причина просыпаться каждое утро

Жители Японии придерживаются Икигаи — философской системы, которая учит жить счастливо. Это то, что помогает найти смысл жизни, вдохновляет проживать ее наполнено и осознанно, просыпаясь по утрам с улыбкой.

Япония может научить нас гигиене

Японцы очень чистоплотны и опрятны. Они каждый день принимают душ, не забывают регулярно мыть руки с мылом и поддерживают чистоту в доме. А это помогает избежать многих болезней.

Японцы любят ходить пешком

Жители Японии, помимо того, что правильно питаются, так еще и много гуляют на свежем воздухе. Они ходят пешком, катаются на велосипеде и в целом приветствуют физическую активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Японии установлен рекорд по количеству людей в возрасте старше 100 лет.

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