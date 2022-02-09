logo

BTC/USD

43571.20

ETH/USD

3091.00

LTC/USD

137.50

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Пять доказанных наукой привычек, помогающих сохранить молодость
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять доказанных наукой привычек, помогающих сохранить молодость

Эксперты назвали пять научно доказанных привычек, которые помогают сохранить молодость и здоровье

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Ученые говорят, что немаловажную роль в продлении молодости играет правильный образ жизни, в частности здоровое питание и другие факторы. Какие привычки помогут замедлить процесс старения и улучшить самочувствие?

Пять доказанных наукой привычек, помогающих сохранить молодость

Как сохранить молодость (фото из открытых источников)

Регулярные упражнения

В первую очередь, нужно заниматься физической активностью. Ученые доказали, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более длинные теломеры, отвечающие за старение хромосом. Это дает им преимущество в биологическом старении.

Прерывистое голодание

Эта особая схема питания, как говорят исследователи, помогает сократить количество потребления калорий, а это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье, в частности снижает риск развития многих заболеваний.

Хороший сон

Научные исследования показали, что регулярный недосып ускоряет старение, вызывая воспалительные процессы. Так что для сохранения молодости важен крепкий и качественный сон, за время которого организм сможет возобновить силы.

Управление стрессом

Ученые рекомендуют воздерживаться от стрессовых ситуаций, потому что у людей, часто подвергающихся нервному напряжению, теломеры значительно короче. Чтобы избежать проблем со здоровьем, постарайтесь медитировать или пользоваться другими техниками расслабления.

Общение

Специалисты в ходе исследования выяснили, что взаимодействие с другими людьми очень важно для благополучия и сохранения молодости. Дефицит общения плохо сказывается на здоровье. Согласно данным, люди с низкими социальными связями имеют более короткие теломеры.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные продукты помогают продлить молодость.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kubnews.ru/interesy/2021/11/19/pyat-dokazannykh-naukoy-privychek-kotorye-pomogayut-sokhranit-molodost/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!