Пять доказанных наукой привычек, помогающих сохранить молодость

Ученые говорят, что немаловажную роль в продлении молодости играет правильный образ жизни, в частности здоровое питание и другие факторы. Какие привычки помогут замедлить процесс старения и улучшить самочувствие?

Как сохранить молодость (фото из открытых источников)

Регулярные упражнения

В первую очередь, нужно заниматься физической активностью. Ученые доказали, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более длинные теломеры, отвечающие за старение хромосом. Это дает им преимущество в биологическом старении.

Прерывистое голодание

Эта особая схема питания, как говорят исследователи, помогает сократить количество потребления калорий, а это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье, в частности снижает риск развития многих заболеваний.

Хороший сон

Научные исследования показали, что регулярный недосып ускоряет старение, вызывая воспалительные процессы. Так что для сохранения молодости важен крепкий и качественный сон, за время которого организм сможет возобновить силы.

Управление стрессом

Ученые рекомендуют воздерживаться от стрессовых ситуаций, потому что у людей, часто подвергающихся нервному напряжению, теломеры значительно короче. Чтобы избежать проблем со здоровьем, постарайтесь медитировать или пользоваться другими техниками расслабления.

Общение

Специалисты в ходе исследования выяснили, что взаимодействие с другими людьми очень важно для благополучия и сохранения молодости. Дефицит общения плохо сказывается на здоровье. Согласно данным, люди с низкими социальными связями имеют более короткие теломеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие полезные продукты помогают продлить молодость.

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