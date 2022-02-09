Пять доказанных наукой привычек, помогающих сохранить молодость

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Светлана Шкурупий
Ученые
говорят, что немаловажную роль в продлении молодости играет правильный образ
жизни, в частности здоровое питание и другие факторы. Какие привычки помогут
замедлить процесс старения и улучшить самочувствие?
Как сохранить молодость (фото из открытых источников)
Регулярные упражнения
В
первую очередь, нужно заниматься физической активностью. Ученые доказали, что
люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более длинные теломеры, отвечающие
за старение хромосом. Это дает им преимущество в биологическом старении.
Прерывистое голодание
Эта
особая схема питания, как говорят исследователи, помогает сократить количество
потребления калорий, а это, в свою очередь, положительно сказывается на
здоровье, в частности снижает риск развития многих заболеваний.
Хороший сон
Научные
исследования показали, что регулярный недосып ускоряет старение, вызывая
воспалительные процессы. Так что для сохранения молодости важен крепкий и
качественный сон, за время которого организм сможет возобновить силы.
Управление стрессом
Ученые
рекомендуют воздерживаться от стрессовых ситуаций, потому что у людей, часто
подвергающихся нервному напряжению, теломеры значительно короче. Чтобы избежать
проблем со здоровьем, постарайтесь медитировать или пользоваться другими
техниками расслабления.
Общение
Специалисты
в ходе исследования выяснили, что взаимодействие с другими людьми очень важно
для благополучия и сохранения молодости. Дефицит общения плохо сказывается на
здоровье. Согласно данным, люди с низкими социальными связями имеют более
короткие теломеры.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие полезные продукты помогают продлить молодость.
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