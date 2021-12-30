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5 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость

Есть определенные продукты, которые помогут улучшить ваше здоровье

сегодня, 20:45
Автор:

Лиля Воробьева
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5 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость

Журавлина очень полезна для здоровья (фото из открытых источников)

Употребление   здоровой   пищи    поможет   вам   похудеть,   даст   вам   больше   энергииКроме   этого , есть   определенные продукты , которые   вы   можете   включить   в   свой обычный   рационкоторые   не   только   сохранят   вас   здоровыми , но   и   помогут   вам   выглядеть   и   чувствовать   себя   младше, "Эatthis".

Фиолетовый сладкий картофель   

5 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость - фото 2

Картофель   богат   антоцианом , соединениемкоторое   снижает   риск   заболеванийсвязанных   со   способом   жизнивключая   рак.. Недавнее   исследованиепроведенное   Журналом   для   защиты   от   ракапоказалочто   диетабогатая   фиолетовым   сладким   картофелемприводит   до снижения   частоты диагностирования   раку   в   мышей.

Миндаль

Сияющее   кожа-это   что-то   большечем   уход   за   лицом. Едабогатая   витамином   Е   и   полезными   жирамипоможет   вам   сиять   изнутрии   именно   здесь   в   игру   вступает   миндальПопулярный   орех   богатый   биотиноммедьювитамином   Е   и   моно ненасыщенными   жирамикоторые   сделают   ваш   цвет   лица   эластичнымчистым   и   без   морщинОни   также   есть   основным   ингредиентом   многих   продуктов.

Оливковое масло
5 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость - фото 3

Недавнее исследование показало что   регулярное   употребление   оливкового   масла   положительно   оказывает влияние   на   сердечные   заболеваниявключая   ишемическую   болезнь   сердцазаболевания   периферических   артерий   и   хроническую   сердечную   недостаточность.

Яблочный   уксус

Сегодня существует   множество   исследованийчто   подтверждают   его   положительное   влияние   на   уровень   сахара   в   крови . Согласно   с   этим   исследованием   Американской   диабетической   ассоциациияблочный   уксус   улучшает   чувствительность   до   инсулина   в   пациентов   с   диабетом   2   типа.

Клюква

Ешьте   достаточно   клюквыи   ваш   риск   необходимости   в   протезировании   в   более   позднем   возрасте   должен   снизитьсясогласно   с   недавним   исследованием   Archives   Oral   БиологияИсследование   показалочто   употребление   экстракта   клюквы   уменьшало   степень   износа   кальцинированной   ткани   зубова   это   означалочто   они   будут   крепче   и   с   меньше   вероятностью   сколются   или   треснут.

Напомним, что в "Комментарии" сообщали, что какие продукты не подходят для похудения .



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Источник: https://www.eatthis.com/
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