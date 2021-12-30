5 полезных продуктов, которые помогут сохранить молодость

Журавлина очень полезна для здоровья (фото из открытых источников)

Употребление здоровой пищи поможет вам похудеть, даст вам больше энергии. Кроме этого , есть определенные продукты , которые вы можете включить в свой обычный рацион, которые не только сохранят вас здоровыми , но и помогут вам выглядеть и чувствовать себя младше, "Эatthis".

Фиолетовый сладкий картофель





Картофель богат антоцианом , соединением, которое снижает риск заболеваний, связанных со способом жизни, включая рак.. Недавнее исследование, проведенное Журналом для защиты от рака, показало, что диета, богатая фиолетовым сладким картофелем, приводит до снижения частоты диагностирования раку в мышей.

Миндаль

Сияющее кожа-это что-то больше, чем уход за лицом. Еда, богатая витамином Е и полезными жирами, поможет вам сиять изнутри, и именно здесь в игру вступает миндаль. Популярный орех богатый биотином, медью, витамином Е и моно ненасыщенными жирами, которые сделают ваш цвет лица эластичным, чистым и без морщин. Они также есть основным ингредиентом многих продуктов.



Оливковое масло





Недавнее исследование показало что регулярное употребление оливкового масла положительно оказывает влияние на сердечные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца, заболевания периферических артерий и хроническую сердечную недостаточность.

Яблочный

уксус

Сегодня существует множество исследований, что подтверждают его положительное влияние на уровень сахара в крови . Согласно с этим исследованием Американской диабетической ассоциации, яблочный уксус улучшает чувствительность до инсулина в пациентов с диабетом 2 типа.

Клюква

Ешьте достаточно клюквы, и ваш риск необходимости в протезировании в более позднем возрасте должен снизиться, согласно с недавним исследованием Archives Oral Биология. Исследование показало, что употребление экстракта клюквы уменьшало степень износа кальцинированной ткани зубов, а это означало, что они будут крепче и с меньше вероятностью сколются или треснут.

Напомним, что в "Комментарии" сообщали, что какие продукты не подходят для похудения .







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