Проверьте, как быстро вы стареете: простой тест удивит каждого

Обычная ходьба может подсказать о том, как организм справляется со старением. Врач Джек Мозли советует пройти дома всего четыре метра в привычном темпе и засечь время – весь тест занимает всего несколько секунд.

Пенсионер. Иллюстративное фото

Нужно отмерить четыре метра и пройти это расстояние в нормальном для себя темпе. Большинству людей на это нужно около пяти секунд, пишет газета Mirror.

Если справиться быстрее – это считается хорошим результатом. Если же тест занимает более шести секунд, скорость ходьбы может быть несколько ниже. Но паниковать из-за одного замера не стоит. По словам Мозли, гораздо полезнее повторять тест и следить за переменами со временем.

Врач также сослался на исследование, показавшее связь между скоростью ходьбы и риском смерти в течение следующих 10 лет. В то же время, по его словам, важным показателем может быть не только сама скорость, но и то, способен ли человек ее улучшить.

"Увлекательное исследование выявило, что скорость ходьбы тесно связана с риском смерти участников в течение следующих 10 лет", — отметил Джек Мозли.

Врач отметил, что регулярная физическая активность связана с более низким риском сердечных заболеваний и инсульта, диабета 2-го типа, некоторых видов рака, падений в пожилом возрасте и депрессии. NHS также отмечает, что даже 10-минутная скорая прогулка ежедневно может приносить пользу.

При этом следует отметить, что сам тест не диагноз. Его скорее можно воспринимать как простой ориентир, за которым удобно отслеживать изменения физической формы.

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