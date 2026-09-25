logo

BTC/USD

83846

ETH/USD

2684.12

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Проверьте, как быстро вы стареете: простой тест удивит каждого
commentss НОВОСТИ Все новости

Проверьте, как быстро вы стареете: простой тест удивит каждого

Врач рассказал о простом тесте на скорость ходьбы: он занимает несколько секунд и показывает скорость старения.

25 сентября 2026, 22:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Обычная ходьба может подсказать о том, как организм справляется со старением. Врач Джек Мозли советует пройти дома всего четыре метра в привычном темпе и засечь время – весь тест занимает всего несколько секунд.

Проверьте, как быстро вы стареете: простой тест удивит каждого

Пенсионер. Иллюстративное фото

Нужно отмерить четыре метра и пройти это расстояние в нормальном для себя темпе. Большинству людей на это нужно около пяти секунд, пишет газета Mirror.

Если справиться быстрее – это считается хорошим результатом. Если же тест занимает более шести секунд, скорость ходьбы может быть несколько ниже. Но паниковать из-за одного замера не стоит. По словам Мозли, гораздо полезнее повторять тест и следить за переменами со временем.

Врач также сослался на исследование, показавшее связь между скоростью ходьбы и риском смерти в течение следующих 10 лет. В то же время, по его словам, важным показателем может быть не только сама скорость, но и то, способен ли человек ее улучшить.

"Увлекательное исследование выявило, что скорость ходьбы тесно связана с риском смерти участников в течение следующих 10 лет", — отметил Джек Мозли.

Врач отметил, что регулярная физическая активность связана с более низким риском сердечных заболеваний и инсульта, диабета 2-го типа, некоторых видов рака, падений в пожилом возрасте и депрессии. NHS также отмечает, что даже 10-минутная скорая прогулка ежедневно может приносить пользу.

При этом следует отметить, что сам тест не диагноз. Его скорее можно воспринимать как простой ориентир, за которым удобно отслеживать изменения физической формы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой анализ показывает развитие рака.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/take-simple-walking-test-figure-37663796
Теги:

Новости

Все новости