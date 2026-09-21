Названо аналіз крові, який виявляє рак на ранніх стадіях

Рак підшлункової залози — один із тих видів онкології, які часто знаходять надто пізно. Близько 90% пухлин виявляють уже на пізніх стадіях. Саме тому вчені шукають способи помітити хворобу раніше.

Рак. Ілюстративне фото

Один із таких варіантів — інноваційний аналіз крові Panxeon, який випробували вчені каліфорнійського City of Hope, пише видання Mirror. Тест перевірили більш ніж на 1700 пацієнтах із США, Європи та Азії. Він правильно визначив рак підшлункової залози 1 та 2 стадії у 87% випадків.

Ще один показник стосується помилкових результатів. У групі людей із низьким ризиком їх було 3%, а серед пацієнтів із високим ризиком — 16%.

Panxeon не шукає лише один показник. Аналіз одночасно перевіряє три біомаркери: циркулюючі мікроРНК, екзосомні мікроРНК і білок CA19-9. Після цього штучний інтелект об'єднує отримані дані та формує оцінку ризику для конкретного пацієнта.

За словами старшого автора дослідження доктора Аджая Гоела, саме поєднання кількох показників є однією з особливостей тесту.

“Більшість біомаркерів розповідають вам лише одну частину історії. Поєднання кількох біологічних сигналів дає нам чіткіше уявлення про те, що може відбуватися в підшлунковій залозі”, — пояснив Гоел.

Panxeon також виявив високоступеневу дисплазію — передраковий стан підшлункової залози. Тест визначив її більш ніж у 64% випадків.

За словами Гоела, насамперед йдеться про людей зі спадковим ризиком раку підшлункової залози, сімейною історією цього захворювання, кістами підшлункової або хронічним панкреатитом.

Зараз таких пацієнтів контролюють за допомогою візуалізації та інших обстежень. Panxeon, за задумом авторів, може допомогти визначити тих, кому потрібна подальша перевірка.

При цьому тест не розглядають як заміну іншим методам діагностики.

Рак підшлункової залози залишається дуже складним для лікування: лише близько 14% пацієнтів живуть п'ять років після встановлення діагнозу. Тому раннє виявлення має особливе значення.

“Чим раніше ми виявимо рак підшлункової залози, тим більша ймовірність того, що змістовне втручання все ще можливе”, — зазначив Гоел.

Поки що Panxeon є експериментальним тестом. Надані результати показують його можливості у випробуваннях, але не означають, що він уже став стандартним методом діагностики.

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