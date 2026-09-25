Перевірте, як швидко ви старієте: простий тест здивує кожного

Звичайна ходьба може дати підказку про те, як організм справляється зі старінням. Лікар Джек Мозлі радить пройти вдома всього чотири метри у звичному темпі та засікти час — увесь тест займає лише кілька секунд.

Пенсіонер. Ілюстративне фото

Потрібно відміряти чотири метри й пройти цю відстань у нормальному для себе темпі. Більшості людей на це потрібно близько п’яти секунд, пише видання Mirror.

Якщо впоратися швидше — це вважається хорошим результатом. Якщо ж тест займає понад шість секунд, швидкість ходьби може бути дещо нижчою. Але панікувати через один замір не варто. За словами Мозлі, набагато корисніше повторювати тест і стежити за змінами з часом.

Лікар також послався на дослідження, яке показало зв’язок між швидкістю ходьби та ризиком смерті протягом наступних 10 років. Водночас, за його словами, важливим показником може бути не лише сама швидкість, а й те, чи людина здатна її покращити.

“Захопливе дослідження виявило, що швидкість ходьби тісно пов’язана з ризиком смерті учасників протягом наступних 10 років”, — зазначив Джек Мозлі.

Лікар наголосив, що регулярна фізична активність пов’язана з нижчим ризиком серцевих захворювань та інсульту, діабету 2-го типу, деяких видів раку, падінь у літньому віці та депресії. NHS також наголошує, що навіть 10-хвилинна швидка прогулянка щодня може приносити користь.

При цьому варто зазначити, що сам тест не є діагнозом. Його радше можна сприймати як простий орієнтир, за яким зручно відстежувати зміни фізичної форми.

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