Простой тест покажет, насколько вы здоровы: понадобится всего минута

Чтобы проверить состояние организма, достаточно лестницы, одной минуты и часов.

Здоровье. Иллюстративное фото

Кардиолог Осман Наджам рассказал о простом одноминутном тесте, который может дать представление о том, как хорошо сердце восстанавливается после нагрузки. Для этого нужно в течение минуты равномерно ходить по лестнице вверх-вниз, пытаясь сделать около 60–80 шагов, пишет издание Mirror.

После остановки следует проверить пульс, а затем повторить измерение через минуту отдыха. По словам Наджама, главное — не только то, насколько человек может погрузить себя, но и то, как быстро после этого восстанавливается его пульс.

"Вы следите за восстановлением. В идеале ваш пульс должен снизиться как минимум на 20 ударов в течение первой минуты", — пояснил кардиолог.

Если пульс быстро падает, это хороший признак. Если он остается высоким и медленно снижается, это может означать, что физическая форма человека еще не такая, как должна быть. В то же время врач отметил, что тест является общим ориентиром, а не медицинским обследованием.

Во время выполнения упражнения следует остановиться, если появились головокружение или недомогание.

Есть и другой простой одноминутный тест, который может дать представление о физическом состоянии человека. Речь идет о способности стоять на одной ноге.

Показатели зависят от возраста. Люди в возрасте

от 18 до 39 лет должны быть способны удерживать равновесие около 43 секунд,

в 40-49 лет – 40 секунд,

в 50-59 лет – 37 секунд,

в 60-69 лет 30 секунд,

в 70-79 лет – 18-19 секунд,

за 80 – чуть больше, чем 5 секунд.

Директор отдела интегрированных путей в Фонде здравоохранения Национальной службы здравоохранения Восточного Саффолка и Северного Эссекса Селина Лим отмечала: "Мы знаем, что люди, которым тяжело держать равновесие в течение ожидаемого времени, имеют повышенный риск развития заболеваний с возрастом".

По данным Британского журнала спортивной медицины, неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд в среднем и позднем возрасте связана почти с удвоением риска смерти по какой-либо причине в течение следующих 10 лет.

Чтобы пройти тест фламинго, нужно стоять на одной ноге с открытыми глазами и руками на бедрах, не используя другую опору. Отсчет начинается после того, как нога отрывается от земли и завершается, когда она опускается или руки оставляют бедра.

Эксперты советуют проходить тест в свободном месте, желательно с кем-то рядом, и в соответствующей обуви. Если появляется неуверенность или недомогание, испытание следует прекратить.

Даже если человек чувствует себя уверенно, эксперты не советуют пытаться удерживать позу дольше одной минуты.

Напомним: портал "Комментарии" писал о тесте, который покажет, как быстро стареет человек.



