Простий тест покаже, наскільки ви здорові: знадобиться лише хвилина

Щоб перевірити стан організму, достатньо сходів, однієї хвилини та годинника.

Здоров'я. Ілюстративне фото

Кардіолог Осман Наджам розповів про простий однохвилинний тест, який може дати уявлення про те, наскільки добре серце відновлюється після навантаження. Для цього потрібно протягом хвилини рівномірно ходити сходами вгору-вниз, намагаючись зробити близько 60–80 кроків, пише видання Mirror.

Після зупинки треба перевірити пульс, а потім повторити вимірювання через хвилину відпочинку. За словами Наджама, головне — не лише те, наскільки людина може навантажити себе, а й те, як швидко після цього відновлюється її пульс.

“Ви стежите за відновленням. В ідеалі ваш пульс має знизитися щонайменше на 20 ударів протягом першої хвилини”, — пояснив кардіолог.

Якщо пульс швидко падає, це добра ознака. Якщо він залишається високим і повільно знижується, це може означати, що фізична форма людини ще не така, як мала б бути. Водночас лікар наголосив, що тест є загальним орієнтиром, а не медичним обстеженням.

Під час виконання вправи варто зупинитися, якщо з’явилися запаморочення або нездужання.

Є й інший простий однохвилинний тест, який може дати уявлення про фізичний стан людини. Йдеться про здатність стояти на одній нозі.

Показники залежать від віку. Люди віком

від 18 до 39 років мають бути здатні утримувати рівновагу близько 43 секунд,

у 40-49 років — 40 секунд,

у 50-59 років — 37 секунд,

у 60-69 років 30 секунд,

у 70-79 років — 18-19 секунд,

за 80 — трохи більше, ніж 5 секунд.

Директор відділу інтегрованих шляхів у Фонді охорони здоров’я Національної служби охорони здоров’я Східного Саффолка та Північного Ессекса Селіна Лім, зазначала: “Ми знаємо, що люди, яким важко тримати рівновагу протягом очікуваного часу, мають підвищений ризик розвитку захворювань з віком”.

За даними Британського журналу спортивної медицини, нездатність стояти на одній нозі протягом 10 секунд у середньому та пізньому віці пов’язана майже з подвоєнням ризику смерті від будь-якої причини протягом наступних 10 років.

Щоб пройти “тест фламінго”, потрібно стояти на одній нозі з відкритими очима та руками на стегнах, не використовуючи іншу опору. Відлік починається після того, як нога відривається від землі, і завершується, коли вона опускається або руки залишають стегна.

Експерти радять проходити тест у вільному місці, бажано з кимось поруч, та у відповідному взутті. Якщо з’являється невпевненість або нездужання, випробування потрібно припинити.

Навіть якщо людина почувається впевнено, експерти не радять намагатися утримувати позу довше однієї хвилини.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про тест, який покаже, як швидко старіє людина.



