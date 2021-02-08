Простой способ стать здоровее и жить дольше

Мы так заняты заботой о своих детях и рабочей суетой, что просто отодвигаем собственное здоровье на задний план.

Счастливая женщина. Фото: proprikol.ru

Если вы хотите жить дольше, наслаждаясь общением с вашими внуками и правнуками, для вас наши следующие простые и достижимые способы укрепить свое здоровье.

Позаботьтесь о своей осанке

Независимо от причины (беременность, удерживание ребенка на руках во время кормления, работа на компьютере или ношение тяжестей), многие женщины испытывают проблемы со спиной. Постоянное положение сидя сдавливает нервы и диски в позвоночнике и ограничивает приток крови к поддерживающим мышцам. Правильное положение с откинутыми плечами и открытой грудью предотвращает боль в спине.

Сбросьте лишний вес после родов

Убедитесь, что вы едите правильное количество белков, углеводов, жиров и клетчатки. Кроме того, потребляйте продукты с витаминами, минералами, ферменты, антиоксиданты и пейте воду.

Позаботьтесь о своих зубах и деснах

Заболевание десен является ведущим фактором потери зубов, а также подвергает ваше сердце риску. Исследования показывают, что бактерии от заболевания десен могут повышать риск сердечных заболеваний и инсульта, способствуя воспалению сердечнососудистой системы. Люди с заболеваниями десен почти в два раза чаще страдают от ишемической болезни сердца. Следуйте тем же правилам, которые вы устанавливаете для своих детей – пользуйтесь зубной щеткой два раза в день, и не забывайте о зубной нити. Посещайте кабинет дантиста два раза в год (чаще, если вы страдаете от заболевания десен).

Танцы

Движение не только сжигает ваши калории, но и защищает сердце и легкие, а также укрепляет мышцы. Танцы — это особенно благоприятная деятельность для женщины, потому что вы можете делать это в любое время и в любом месте – даже со своими детьми.

Йога

Есть причина, по которой йога часто рекомендуется врачами и другими медицинскими специалистами – йога повышает гибкость, что является одним из лучших способов почувствовать себя энергичной и выглядеть на 10 лет моложе. Эксперты говорят, что пятиминутные упражнения на растяжку в течение дня могут предотвратить боли в спине, шее и плечах, а также проблемы с суставами.

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