Простой способ стать здоровее и жить дольше

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Седлецкая Татьяна
Мы так заняты заботой о своих детях и рабочей суетой, что
просто отодвигаем собственное здоровье на задний план.
Счастливая женщина. Фото: proprikol.ru
Если вы хотите жить дольше, наслаждаясь общением с вашими
внуками и правнуками, для вас наши следующие простые и достижимые способы
укрепить свое здоровье.
Позаботьтесь
о своей осанке
Независимо от причины (беременность, удерживание ребенка
на руках во время кормления, работа на компьютере или ношение тяжестей), многие
женщины испытывают проблемы со спиной. Постоянное положение сидя сдавливает нервы
и диски в позвоночнике и ограничивает приток крови к поддерживающим мышцам. Правильное
положение с откинутыми плечами и открытой грудью предотвращает боль в спине.
Сбросьте
лишний вес после родов
Убедитесь, что вы едите правильное количество белков,
углеводов, жиров и клетчатки. Кроме того, потребляйте продукты с витаминами,
минералами, ферменты, антиоксиданты и пейте воду.
Позаботьтесь
о своих зубах и деснах
Заболевание десен является ведущим фактором потери зубов,
а также подвергает ваше сердце риску. Исследования показывают, что бактерии от
заболевания десен могут повышать риск сердечных заболеваний и инсульта,
способствуя воспалению сердечнососудистой системы. Люди с заболеваниями десен
почти в два раза чаще страдают от ишемической болезни сердца. Следуйте тем
же правилам, которые вы устанавливаете для своих детей – пользуйтесь зубной
щеткой два раза в день, и не забывайте о зубной нити. Посещайте кабинет
дантиста два раза в год (чаще, если вы страдаете от заболевания десен).
Танцы
Движение не только сжигает ваши калории, но и защищает сердце
и легкие, а также укрепляет мышцы. Танцы — это особенно благоприятная
деятельность для женщины, потому что вы можете делать это в любое время и в
любом месте – даже со своими детьми.
Йога
Есть причина, по которой йога часто рекомендуется врачами
и другими медицинскими специалистами – йога повышает гибкость, что является
одним из лучших способов почувствовать себя энергичной и выглядеть на 10 лет
моложе. Эксперты говорят, что пятиминутные упражнения на растяжку в течение дня
могут предотвратить боли в спине, шее и плечах, а также проблемы с суставами.
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