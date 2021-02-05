Как на самом деле влияют различные продукты на организм человека

Современные семьи придерживаются правильного питания, в лучшем случае, через день. Работа и школа, поездки и частые вечерние мероприятия могут заставить здоровое питание отодвинуться на задний план.

Здоровые продукты. Фото: journal.tinkoff.ru

Связь голода и настроения

Вы слышали выражение "злой, потому что голодный"? Это когда физический голод вызывает гнев. Как часто это случалось с вами? А как насчет ваших детей в период перед кормлением? Исследователи оценили агрессивное поведение и чувства гнева у пар, и выяснили, что субъекты, которые имели более низкий уровень глюкозы, испытывают более яркие и сильные вспышки гнева.

Уровень сахара в крови

Плохо сбалансированное питание может вызвать резкие и частые скачки сахара в крови. Слишком много рафинированных углеводов приводит к резкому скачку сахара, а из-за недостатка белка в еде уровень сахара в крови падает слишком быстро. Добавьте в свое питание благоприятный вариант, например, несколько сырных кубиков, греческий йогурт или крутое яйцо, чтобы повысить выносливость и стабилизировать "падение".

Умный перекус

В некоторых семьях часто едят обед поздно вечером, поэтому закуски (перекусы) имеют важное значение. Опять же, не забудьте включить сюда некоторые богатые белком варианты. Потребляемое количество может быть меньше, чем во время полноценного приема пищи, таким образом, небольшое количество хумуса или других бобовых будет достаточно. Орехи являются супер вариантом, а также йогурт и фрукты.

Воспитывайте в детях правильное отношение к еде

Диетологи по всей стране установили, чтобы привить правильные привычки питания в семье, необходим месячный комплекс мероприятий. Подпишитесь на кулинарные группы в социальных сетях, чтобы разнообразить свой рацион. Общайтесь с людьми, способными вас вдохновить. Учите детей принимать участие не только в процессе самой еды, но и подготовке.

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