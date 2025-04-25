Профессор неврологии раскрывает 9 вещей, которые больше всего вредят мозгу

Мозг отвечает за память, принятие решений, эмоции, концентрацию и множество других функций, без которых невозможна полноценная жизнь. В то же время этот орган остается очень уязвимым к внешним воздействиям и нашим ежедневным привычкам. Профессор неврологии Джо Вергезе указал на 9 факторов, которые вредят больше всего мозгу.

Что больше всего вредит мозгу. Фото из открытых источников

Джо Вергезе настаивает, что изменение нескольких этих факторов может снизить риск деменции, улучшить когнитивные функции и поддержать ясность мышления на долгие годы.

1. Одиночество

Отсутствие социальных контактов ослабляет когнитивные функции. Люди, часто находящиеся в одиночестве, реже ставят перед собой цели, имеют более низкий уровень мотивации и чаще ощущают потерю смысла жизни. Чтобы сохранить мозг, молодым ученый советует чаще общаться с друзьями, находить новые знакомства и приобщаться к сообществам по интересам.

2. Нездоровое питание и переедание

Фастфуд, сладкие напитки, чрезмерное потребление сахара и жиров не только вредят сердцу, но и уменьшают объем мозга. Исследования указывают, что у людей, ежедневно употребляющих сладкое, память и когнитивные способности ухудшаются гораздо быстрее.

3. Недостаток сна

Хроническое недосыпание ведет к снижению концентрации, раздражительности и риска развития нейродегенеративных заболеваний. Американские специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют взрослым спать не менее 7 часов в сутки.

4. Хронический стресс

Длительный стресс убивает нейроны, нарушает память и внимание. Медитация, йога и дыхательные упражнения могут стать эффективными способами снизить уровень кортизола и дать мозгу отдохнуть.

5. Отказ от прививок

Последние исследования показывают, что вакцинация от гриппа и других заболеваний снижает риск развития деменции. Ученые считают, что это связано с воздействием вирусов на нервную систему, а также противовоспалительным эффектом прививок.

6. Малоподвижный образ жизни

Физическая активность стимулирует гиппокамп. Это зона мозга, которая отвечает за память. Как объясняет Вергезе, даже короткие прогулки или легкие упражнения несколько раз в неделю помогают сохранить умственную активность.

7. Курение

Табак уменьшает толщину коры головного мозга, что ускоряет потерю серого вещества. Это напрямую влияет на память, мышление и настроение. Поэтому отказ от курения может стать важным шагом в сохранении здоровья мозга.

8. Длительное сиденье

Часы перед экраном без перерыва – это еще один враг мозга. Частые перерывы, изменение положения тела и небольшие физические активности в течение дня улучшают кровообращение и питание мозга.

9. Отсутствие игр и развлечений

Настольные игры, головоломки, танцы, музыка – это не только хобби, но и эффективная тренировка для мозга. Такие занятия активизируют различные участки мозга, способствуют креативности и предотвращают возрастные изменения.

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