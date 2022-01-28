Прием Гемлиха: как спасти задыхающегося человека (ФОТО)

Правила первой помощи – это те знания и навыки, которыми должен обладать каждый современный человек. Своевременная реакция может спасти жизнь. Поэтому каждый должен знать, как правильно оказывать помощь человеку, который не может дышать, например вследствие перекрытия верхних дыхательных путей. В таком случае следует выполнять прием Геймлиха. Это своего рода подиафрагмальный толчок, при котором нужно правильно нажимать на живот. Как это делать и в каких случаях, "Комментарии" рассмотрят ниже.

Прием Геймлиха. Фото из открытых источников

В первую очередь, эксперты по медицинской помощи советуют вызвать медиков. Пока врачи будут добираться до потерпевшего, нужно попытаться помочь самостоятельно. Однако для этого нужно знать, как правильно выполнять прием Геймлиха.

Если дышать не может ребенок до года, то его нужно уложить на предплечье руки лицом вниз. Предплечье следует опустить так, чтобы голова ребенка была ниже туловища. Далее необходимо нанести ребром ладони 5 ударов между лопатками. Тогда осмотрите рот, чтобы проверить, не удален ли посторонний предмет. Если первый вариант не принес результатов, нужно перевернуть ребенка на спину. Голова ребенка должна находиться ниже тела. Сделайте 5 толчков в грудную клетку на уровне нижней трети грудины. Если инородное тело видно, его просто вытаскивают. Но ни в коем случае нельзя засовывать пальцы в гортань ребенка, потому что таким образом предмет можно опуститься дальше, что еще больше усугубит ситуацию.

Корпус детей старше года или взрослых необходимо наклонить параллельно полу или положить животом к себе на колени и сделать несколько толчков. Если в течение полуминуты дыхание не восстановилось, следует применить прием Геймлиха: находясь позади пострадавшего, следует обхватить его руками вокруг талии, надавить на верхнюю часть живота, в эпигастральную область и сделать резкий толчок вверх – до 5 раз. Метод Геймлиха проводится до тех пор, пока инородное тело не покинет дыхательные пути.

























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