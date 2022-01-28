Алкогольная зависимость: как понять, что вы перестали себя контролировать

Сегодня все больше людей сталкиваются с такой проблемой, как вечерний алкоголизм. Ведь для многих кажется обыденной и нормальной ситуация, когда в конце рабочего дня, чтобы немного расслабить себя человек выпивает две стопки водки или коньяка, или же пропускает пару бутылок пива. Все это входит в привычку и употребление спиртного становится ежедневным. При этом ни самому человеку, ни его близким и друзьям это не кажется чем-то опасным и вредным. На первый взгляд может показаться, что проблемы действительно нет, но это не так. Как передает портал "Комментарии", в вопросе разбирался "Alcostop24".

Алкоголь. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы разобраться, страдаете ли вы алкогольной зависимостью, нужно обратить внимание на ряд признаков. Первый признак – спиртное стало для вас единственным способом расслабления. Кажется, что нет другого способа, кроме как отдохнуть под рюмку коньяка или бутылочку пива. При этом не обязательно напиваться, можно выпивать немного и при этом проводить время с близкими – смотреть телевизор, играть с детьми.

Второй признак – алкоголь действует, как снотворное, способствует крепкому беспробудному сну. У зависимых людей наблюдаются проблемы со сном, если не пропустят стопку-вторую.

Третий признак – преобладание депрессивного настроения. Человек на протяжении всего дня в подавленном полусонном состоянии и только после того, как вечером удастся выпить – подымается настроение, жизнь вновь бьет ключом.

Четвертый признак – желание выпить и объёмы выпивки увеличиваются. К примеру, еще пару месяцев назад человеку было достаточно бокала конька вечером, а сегодня хочется выпить минимум пару-тройку бокалов.

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