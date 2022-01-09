Все стадии алкогольного опьянения: как понять, что пора остановиться

Человеческий организм по-разному реагирует на алкоголь. Некоторые люди получают состояние эйфории уже от первой стопки выпитого, а кому-то нужно минимум три. Но есть вещи, на которые важно обращать внимание, это сигналы организма, которые вам подскажут, что выпито уже достаточно и лучше остановиться. Как информирует издание "Комментарии", что происходит с человеческим организмом на разных стадиях алкогольного опьянения рассказали в Lifehacker.

Алкоголь. Фото: из открытых источников

Это важно понимать особенно в разгаре рождественских праздников, когда повод выпить может появиться чуть ли не каждый день, что чревато ежедневным похмельем, особенно если между поводом выпить не делать перерыв.

Одного бокала шампанского обычно достаточно, чтобы человек более раскрепостился, у него поднялось настроение. Обычно после первой стопки организм требует еще алкоголя. Реакция при этом начинает быть не такой острой, но стадия опьянения ещё не наступает. Но здесь важно сразу обратить внимание, что на уровень опьянения влияет сразу несколько факторов: вес, рост, пол человека. Также сюда нужно отнести скорость употребления спиртного, еду, которой вы закусываете и количество выпитой воды. Учитывая все эти факторы даже одна стопка выпитого может дать серьёзные последствия на следующий день.

Если говорить о легком опьянении, то оно обычно наступает после второго бокала. Ощущение эйфории сохраняется, уверенность в себе растёт, качество сна после выпитых 2 бокалов падает на 24%, после третьего – на 39%. Истощенным человек себя наутро может чувствовать даже после 8 часов полноценного сна.

Очень заметно опьянение становится после 3 и 4 бокала. Это та стадия, когда настроение может резко меняться. От радости перейти до злости и наоборот. Если человек выпил 1 бутылку, то его реакция становится очень заторможенной. Самое интересное, что в таком состоянии человек считает, что он всё контролирует и ему не нужна поддержка.

Если выпито 2 бутылки, то организм обычно получает отравление. После такой дозы выпитого организм нуждается в медицинской помощи, потому что высокая доза алкоголя может привести даже к летальным случаям.

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