Причины возникновения судороги: что нужно делать в первую очередь

Судороги – это внезапные, непроизвольные сокращения мышц, которые могут быть очень болезненными. Они могут возникать в любое время и в любом месте, но некоторые факторы увеличивают вероятность их появления, сообщает портал "Комментарии".



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Самые распространенные причины возникновения судороги

К переутомлению мышц, являющимся одной из главных причин судорог может привести интенсивные физические упражнения или работа. Особенно это касается тех, кто занимается спортом или физическим трудом при высоких температурах.

Недостаточное потребление жидкости может привести к снижению уровня электролитов в крови, таких как натрий, калий и кальций, что может вызвать судороги.

Недостаточный уровень магния, калия или кальция в организме может вызвать мышечные судороги. Эти минералы важны для нормального функционирования мышц.

Некоторые заболевания, такие как диабет, заболевания щитовидной железы или нервные расстройства могут повышать риск возникновения судорог.

Что влечет за собой повышенный риск появления судороги

Судороги могут возникать в любое время, но есть некоторые ситуации, когда они случаются чаще:

Судороги часто возникают во время или после интенсивных физических упражнений, особенно если мышцы не должным образом разогреты или растянуты.

Ночные судороги, особенно в ногах, достаточно распространены. Они могут быть связаны с неудобной позой во время сна или недостаточным кровообращением.

Беременные женщины часто сталкиваются с судорогами из-за изменений в обмене веществ и увеличения нагрузки на мышцы.

Первая помощь при судорогах

Если у вас возникают судороги, вот несколько советов, которые могут помочь:

Растяжение и массаж: Легкое растяжение и массаж пораженной мышцы могут помочь снять спазм. К примеру, если судорога возникла в ноге, попробуйте вытянуть ногу и осторожно потянуть пальцы на себя.

Пейте достаточно воды в течение дня, особенно во время физической активности. Это поможет поддерживать баланс электролитов в организме.

Сбалансированное питание: Включайте в рацион продукты, богатые магнием, калием и кальцием, такие как бананы, орехи, молочные продукты и зеленые овощи.

Избегание переутомления: Старайтесь избегать чрезмерной физической нагрузки и постепенно увеличивайте интенсивность тренировок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что запрещено делать при заболеваниях суставов.

