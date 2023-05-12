Последствия войны: в Украине подготовили около 10 тысяч врачей, помогающих преодолеть психологические проблемы, - Минздрав

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире заявила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич, пишут "Комментарии".
Александра Машкевич. Фото из открытых источников
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По ее словам, около 10 тысяч медиков первичного звена в стране прошли обучение от Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения. Эти врачи уже готовы к оказанию помощи украинцам.
Как отмечает Машкевич, к сожалению психологические проблемы, вызванные войной, могут затронуть все группы украинского населения.
Вместе с тем, директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения, напомнила и о подготовке программы психосоциальной поддержки, которую можно получить в учреждениях первичного звена медицинской помощи. Ее реализацией занимается первая леди Елена Зеленская, при поддержке Минздрава и правительства.
Напомним, "Комментарии" писали, — Впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек Историческое событие в стенах одной больницы: впервые в Украине выполнили успешную трансплантацию сразу двух органов одному пациенту: поджелудочная железа-почка. И одномоментно пересадили легкие, сердце и печень еще трем людям.
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