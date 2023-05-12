Последствия войны: в Украине подготовили около 10 тысяч врачей, помогающих преодолеть психологические проблемы, - Минздрав

Об этом в Телеэфире заявила директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения Александра Машкевич, пишут "Комментарии".



Александра Машкевич. Фото из открытых источников

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По ее словам, около 10 тысяч медиков первичного звена в стране прошли обучение от Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения. Эти врачи уже готовы к оказанию помощи украинцам.

"Любой человек, чувствующий тревожность, определенные изменения в своем поведении, может обратиться к этим врачам и получить первоочередной скрининг своего ментального здоровья. Это делается, чтобы выявить более глубинные проблемы и вовремя отреагировать на то, что человек может нуждаться в более специализированной медицинской помощи", — добавила она.

Как отмечает Машкевич, к сожалению психологические проблемы, вызванные войной, могут затронуть все группы украинского населения.

"Конечно, мы, как Министерство здравоохранения, не можем поделить всех на социальные группы, мы понимаем, что и дети, и ветераны, военнослужащие и их семьи, вернувшиеся из плена люди будут нуждаться в предоставлении этой услуги". , – сказала она.

Вместе с тем, директор Департамента медицинских услуг Министерства здравоохранения, напомнила и о подготовке программы психосоциальной поддержки, которую можно получить в учреждениях первичного звена медицинской помощи. Ее реализацией занимается первая леди Елена Зеленская, при поддержке Минздрава и правительства.

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