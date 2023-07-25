Популярный витамин угрожает мужчинам раком простаты: риск возрастает на 17%

Передозировка витамином Е ничего хорошего не обещает (фото из открытых источников)

Если не хватает витаминов А, В, С, Е, цинка, магния и т.д., организм теряет силы, иммунитет и позволяет болезням разрушать себя. Прием витаминов помогает устранить проблему. Однако часто мы назначаем их себе сами, когда дефицита нет. И происходит банальная передозировка. Некоторые витамины в таком случае просто вымываются из организма и вреда не причиняют. Но не все.

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Ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели эксперимент, в котором задействовали около 35 тысяч мужчин в возрасте 50+. Их целью было определить, насколько эффективны пищевые добавки для профилактики онкологических заболеваний, в частности рака простаты. Участников эксперимента разделили на несколько групп, среди них одна принимала по 200 мкг селена в сутки (при норме 140 мкг), вторая – 400 МЕ витамина Е (при норме 360 МЕ).



Проект должен был быть длительным, однако его пришлось остановить после того, как оказалось, что добавки на самом деле не борются со смертельной болезнью, а провоцируют ее.

Прежде всего, это касается селена, который принимает участие в процессах гормональных обменов щитовидной железы и в работе антиоксидантных систем. Известно, что его нехватка может спровоцировать кардиомиопатию, а избыток – ломкость волос и хрупкость костей. Новое исследование показало: в группе, принимавшей селен, риск рака простаты увеличился на 17%. Приблизительно такие же показатели были и в группе Е (напомним, этот витамин нужен для поддержания иммунитета и детородной функции, защиты клеток крови, нормальной работы миокарда).

"Ни одно исследование не доказало, что селен и витамин Е могут предотвращать серьезные хронические заболевания. Мужчинам нужно прекратить их употреблять, если для этого нет медицинских показаний. Никакого защитного эффекта у этих витаминов во время опытов не было обнаружено. Зато были обнаружены доказательства возможного вреда для здоровья", – говорит доктор Алан Кристал, один из авторов исследования.

Его точку зрения подтверждает еще одно исследование, в рамках которого 136 тысяч человек принимали дополнительные дозы витамина Е. В результате ученые пришли к выводу, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом витамин увеличивает риск острой сердечной недостаточности и даже преждевременной смерти.

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