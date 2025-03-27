Популярный продукт приводит к серьезным заболеваниям сердца

Яйца – это популярный продукт, богатый белком, витаминами и минералами. Однако, ежедневное употребление яиц может представлять риски для здоровья некоторых людей из-за высокого содержания холестерина, насыщенных жиров и других компонентов.

Иллюстративное фото

Высокий уровень холестерина

Яйца, особенно желтки, содержат много холестерина. Хотя диетический холестерин оказывает меньшее влияние на уровень холестерина в крови, чем насыщенные жиры, для некоторых людей с генетической предрасположенностью или сердечно-сосудистыми заболеваниями ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечных заболеваний.

Насыщенные жиры

Яйца также содержат насыщенные жиры, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) в крови. Высокий уровень ЛПНП увеличивает риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Аллергические реакции

Яйца являются одним из наиболее распространенных пищевых аллергенов. Аллергия на яйца может вызвать такие симптомы, как кожная сыпь, зуд, отек, затрудненное дыхание и желудочно-кишечные расстройства.

Риск сальмонеллеза

Сырые или недостаточно приготовленные яйца могут быть заражены бактериями сальмонеллы, вызывающими пищевое отравление. Симптомы сальмонеллеза включают диарею, рвоту, боль в животе и лихорадку.

Воздействие на уровень триметиламина N-оксида (ТМАО)

Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление яиц может повысить уровень ТМАО – вещества, которое образуется в кишечнике и связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Воздействие на уровень сахара в крови

У некоторых людей с диабетом 2 типа ежедневное употребление яиц может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови.

Как минимизировать риски:

Удаление желток: Желтки содержат большинство холестерина и насыщенных жиров.

Готовить яйца к полной готовности Это поможет уничтожить бактерии сальмонеллы.

Выбирать органические яйца: Органические яйца обычно не содержат антибиотиков и гормонов.

Консультироваться с врачом Если у вас есть хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом перед ежедневным употреблением яиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, чем опасны сырые яйца.



