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Полезен ли алкоголь в небольших количествах для здоровья: новое исследование ученых

Исследователи проанализировали положительное и отрицательное влияние алкоголя на организм человека.

сегодня, 21:00
Автор:
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Slava Kot
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Полезен ли алкоголь в небольших количествах для здоровья: новое исследование ученых

Ученые обнаружили, что алкоголь не полезен здоровью человека. Фото из открытых источников

Исследования ученых из университета Anglia Ruskin University (ARU) и Университетского колледжа Лондона показали, что употребление даже не большого количества алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на публикацию университета ARU.


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Значительная часть общества считает, что алкоголь в небольших количествах полезен для человека, в частности, бокал вина для сердца или маленькое пиво для улучшения работы почек. Даже Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) рекомендует потреблять 14 единиц алкоголя в неделю, что соответствует шести кружкам пива или 10 небольшим бокалам вина. Однако статья британских ученых, опубликованная в научном журнале Clinical Nutrition опровергает это утверждение.

В своем исследовании ученые проанализировали данные за семь лет более 350 тысяч человек. Из них 333 тыс. употребляли вино, пиво и крепкие алкогольные напитки. В то время как почти 22 тыс. человек не употребляли алкоголь вообще. Полученные данные включали период в семь лет.

Исследователи обнаружили, что люди, употребляющие пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки даже при минимальных количествах имеют повышенный риск попасть в больницу из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также указали, что употребление небольшого количества вина не предотвращает сердечно-сосудистые осложнения, как считалось ранее.

Ученые обнаружили, что каждый бокал пива выше рекомендованного лимита NHS в неделю увеличивает вероятность сердечных проблем на 23%. Автор исследования доктор Рудольф Шутте объяснил, что идея о "пользе для здоровья небольших доз употребления алкоголя является мифом". Шутте привел пример сигарет, которые когда-то считали не вредящими здоровью.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что ученые назвали абсолютный предел продолжительности человеческой жизни.

Также "Комментарии" писали о британских ученых, которые начали разработку вакцины против "болезни X".



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Источник: https://www.aru.ac.uk/news/14-units-a-week-still-harmful-to-health
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