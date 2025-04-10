Почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера поражает миллионы людей по всему миру, однако чаще страдают женщины. Согласно данным Национальной службы здоровья, в Украине 68% больных – это женщины. Но почему именно они подвержены этому недугу чаще мужчин. Новое исследование учёных проливает свет на эту проблему.

Женщины чаще болеют Альцгеймером

Исследование опубликованное в журнале Science Advances указывает на связь между гормональной терапией в менопаузе и риском развития деменции. Ученые проанализировали данные 146 женщин от 51 до 89 лет, где половина участниц ранее проходила гормональную терапию, чтобы облегчить симптомы менопаузы, а другая половина не использовала гормоны.

Мозг всех женщин сканировали с помощью позитронно-эмиссионной томографии, чтобы оценить уровень накопления тау-белка, который считается одним из основных маркеров болезни Альцгеймера. Оказалось, что у женщин старше 70 лет, принимавших гормональные препараты после 65 лет, наблюдалось значительно большее накопление тау-белка. Наиболее пораженные зоны мозга отвечают за память, ориентацию в пространстве и распознавание лиц.

Однако женщины, применявшие гормональную терапию в младшем возрасте, не показали подобного риска. Ученые указывают, что эти данные позволяют предположить, что время начала гормональной терапии имеет решающее значение. Если ее назначать до 10 лет после наступления менопаузы, риск деменции может быть значительно ниже.

Кроме гормональных факторов, на развитие деменции у женщин влияют и другие аспекты:

— Возраст и продолжительность жизни – женщины обычно живут дольше мужчин, а старший возраст считается основным фактором риска развития болезни Альцгеймера.

– женщины обычно живут дольше мужчин, а старший возраст считается основным фактором риска развития болезни Альцгеймера. — Депрессия и психическое здоровье – депрессия, чаще встречающаяся у женщин, также она связана с более высоким риском деменции.

– депрессия, чаще встречающаяся у женщин, также она связана с более высоким риском деменции. — Осложнения во время беременности – исследователи предполагают, что осложнения во время беременности могут влиять на состояние мозга в старшем возрасте, хотя механизм этой связи еще изучается.

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