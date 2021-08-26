Почему женщинам вредно сидеть в позе «нога на ногу»

Несмотря на то, что поза "нога на ногу" весьма удобна и фотогенична, женщинам рекомендуют от нее отказаться, потому что она способна вызвать проблемы со здоровьем.

В какой позе лучше не сидеть и почему / Фотоg-stockstudio / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Специалисты отметили, что сидеть в позе нога за ногу может быть опасно, поскольку есть вероятность зажима нервных окончаний. При скрещивании ног страдает опорная конечность, а также сдавливается малоберцовый нерв, проходящий через подколенную ямку. В результате может возникнуть онемение ступни и голени.

Также эксперты говорят, что у женщин в такой позе пережимаются не только нервы, но и вены. Особенный вред состоит в том, что сердце перестает получать достаточное количество крови и кислорода. В результате другие кровеносные сосуды перенимают данную функцию, что увеличивает нагрузку. Как следствие, повышается кровяное давление, а это приводит к повреждению сосудов.

Еще врачи считают, что долго в таком положении сидеть нельзя из-за того, что можно получить кривую спину и перекошенный таз. В результате вас будут мучить постоянные боли в суставах и мышцах.

Если вы ведете малоподвижный образ жизни и вынуждены несколько часов сидеть на работе за столом, то старайтесь, по крайней мере, сидеть правильно, не перекрещивая ноги. И каждый час делайте разминку.

Напомним, если у вас довольно часто холодные ноги, то это может стать одним из признаков того, что возможен риск развития некоторых болезней. Врач-невролог Ирина Ляскина поделилась, предвестником каких заболеваний может быть этот симптом.

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