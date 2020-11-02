Почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее

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Любовь Блажко
Большинству людей не терпится сразу же примерять на себя одежду, которую они недавно купили. Но лучше с этим не торопиться, а предварительно постирать новую вещь. Ведь если этого не сделать, то можно столкнуться с нежелательными последствиями.
Почему всегда нужно стирать новую одежду. Фото: unsplash
Так, доктор Сьюзан Недорост, профессор дерматологии Университета Кейс Вестерн Резерв рассказала, что если пренебрегать стиркой новых вещей, то можно столкнуться с такой проблемой, как аллергический контактный дерматит — реакция иммунной системы на аллерген, который контактировал с вашей кожей. В следствии этого на коже может появиться сыпь, которую придется лечить на протяжении нескольких недель.
Также специалист поделилась, что дискомфорт при ношении обновок может быть вызван дисперсными красителями, поэтому крайне важно постирать одежду, прежде чем начать носить ее.
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