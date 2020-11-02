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Почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее

Стирка новой одежды «снижает содержание химикатов», особенно остаточных химикатов, которые могут остаться в процессе производства

сегодня, 19:32
Автор:

Любовь Блажко

Большинству людей не терпится сразу же примерять на себя одежду, которую они недавно купили. Но лучше с этим не торопиться, а предварительно постирать новую вещь. Ведь если этого не сделать, то можно столкнуться с нежелательными последствиями.

Почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее

Почему всегда нужно стирать новую одежду. Фото: unsplash

Так, доктор Сьюзан Недорост, профессор дерматологии Университета Кейс Вестерн Резерв рассказала, что если пренебрегать стиркой новых вещей, то можно столкнуться с такой проблемой, как аллергический контактный дерматит — реакция иммунной системы на аллерген, который контактировал с вашей кожей. В следствии этого на коже может появиться сыпь, которую придется лечить на протяжении нескольких недель. 

Также специалист поделилась, что дискомфорт при ношении обновок может быть вызван дисперсными красителями, поэтому крайне важно постирать одежду, прежде чем начать носить ее. 

"Всегда в ваших интересах стирать одежду перед тем, как надеть ее. Стирка новой одежды "снижает содержание химикатов", особенно остаточных химикатов, которые могут остаться в процессе производства", — подытожила эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как часто нужно стирать постельное белье. Многие люди безответственно подходят к личной гигиене и могут не менять постельное белье месяц, а то и больше. Они не задумываются над тем, какие "монстры" способны жить в их кровати. Микробиолог Оксана Вольская в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, как часто нужно менять постельное белье, чтобы в нем не накапливались бактерии.


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